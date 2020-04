Les locataires de jardins familiaux en Touraine peuvent s'y rendre deux heures par jour malgré le confinement

Des milliers de tourangeaux sont locataires d'un jardin familial ou d'un jardin ouvrier : ils sont plus de 1 300, rien qu'à Tours et même pendant le confinement, ils ont le droit de sortir plusieurs heures par jour. La tolérance est de deux heures par jour et il est possible de se rendre dans son jardin familial même si il est à plus d'un kilomètre de son domicile, à condition d'y aller seul, évidemment.

A cette période, il y a beaucoup de choses à faire au jardin

En ce moment, il faut préparer la nouvelle saison : travailler la terre, faire du nettoyage, planter des patates, des carottes ou des oignons par exemple. Francis Plateau est le président des 48 jardins familiaux de Ballan-Miré, dans la Métropole de Tours : "Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de locataires qui ne se rendent pas dans leurs jardins. Déjà, _ça fait de l'exercice physique et c'est déjà important compte tenu de la conjoncture_. Ensuite, on est au milieu des petits oiseaux, au contact de la nature, et là-aussi, ça n'est pas rien pour ceux qui sont confinés en appartement".

Evidemment, si les jardiniers se croisent, ils doivent appliquer les mesures barrières, et notamment rester à plus d'un mètre cinquante l'un de l'autre. Pas un problème pour Francis Plateau qui explique qu'il y a tellement de choses à faire au jardin en ce moment que ça laisse très peu de temps pour discuter.