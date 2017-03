Les lycées agricoles du Limousin sur le Salon de l'Agriculture

Dernier week-end pour le 54e Salon de l'Agriculture. Parmi tous les concours, il y a celui du Trophée National des Lycées Agricoles, qui a commencé mercredi. Bien évidemment, les Limousins sont sur les rangs avec trois établissements.

C'est parfois la première fois qu'ils montent au Salon de l'Agriculture, les jeunes aussi ont leur concours celui du Trophée National des Lycées Agricoles. Trois établissements représentent le Limousin cette année : Naves en Corrèze, Ahun en Creuse et Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne.

Ce Trophée des Lycées se déroule sur plusieurs jours avec pas moins d'une cinquantaine d'établissements inscrits. Au programme plusieurs épreuves étalées de mercredi à dimanche comme la manipulation, la présentation d'un animal, la communication mais aussi l'implication. Les jeunes doivent par exemple tenir un stand avec un jeu pour les visiteurs. Au lycée agricole d'Ahun, les élèves demandent deviner les morceaux de viande sur un bovin "figurez-vous qu'ils nous demandent le filet mignon" raconte amusée Anne-Laure Sautreau, élève en terminale Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole. La jeune fille qui reconnaît que cette épreuve est "un peu stressante, c'est très physique on est debout toute la journée avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit" sans compter que les juges peuvent passer à l'improviste "du coup il faut toujours assurer, être au stand, toujours aller vers les gens et leur montrer ce qu'on fait" , rajoute Lise Dumignard, également élève au lycée d'Ahun.

A Saint-Yireix-la-Perche, l"équipe de six élèves à choisi de jouer avec les enfants en exposant des petits tracteurs. Les visiteurs peuvent ensuite se tester avec un quizz sur tablette et goûter le jus de pomme produit sur l'établissement Haut-Viennois.

Le ring... une épreuve essentielle

Mais l'épreuve la plus redoutée reste visiblement la présentation sur le grand ring. Chaque lycée est venu avec sa vache, Diana pour Saint-Yrieix , Galaxie pour Ahun et Inka pour Naves. En seulement cinq minutes, les élèves doivent faire une présentation orale de l’établissement dans son territoire, sa région et les formations qu’il propose, vient ensuite la présentation de l’animal en français mais aussi une partie en langue étrangère. Parmi les critères d’évaluation il y a aussi l’originalité de la mise en scène. A Saint-Yrieix, on a décidé de la jouer sous forme de pièce de théâtre "un agriculteur montre à un ami comment son fabriqué les produits du terroir, un gars de la ville qui ne mange pas de la bonne nourriture et on lui montre ce qu'est la vraie bonne nourriture des campagnes" explique Willy Martin.

L'équipe au complet du lycée agricole de Saint-Yrieix-la-Perche au Salon de l'Agriculture pour le Trophée National des Lycées Agricoles © Radio France - Valérie Mosnier

Tous ces jeunes ont bien conscience de la chance qu'ils ont d'être présents au Salon de l'Agriculture, "le TNLA (Trophée National des Lycées Agricoles) tout le monde veut le faire, il y avait 40 inscrits dans notre lycée, on est six à être pris ça donne la chair de poule" rajoute Willy.

Le lycée de Saint-Yrieix a déjà remporté une fois le Trophée National des Lycées Agricoles. Ahun, jamais.. mais les Creusois ont terminé troisième en 2010.

Un don surprise pour le lycée d'Ahun

C'est une rencontre qui ne pouvait se passer qu'au salon de l'Agriculture. Francine, une parisienne à la retraite est venu des dizaines de livres et de brochures sur l'agriculture. Dans les années 70, elle travaillait pour une société qui faisait de la sélection de races et elle était sur le salon chaque année. Francine a failli rentrer dans une exploitation avant de se retrouver chauffeur poids lourd et aujourd'hui à bientôt 70 ans, elle a décidé "de faire un peu de ménage, mais je ne voulais pas mettre mes livres au recyclage, je voulais les donner à quelqu'un car malgré les ordinateurs ça sert toujours les livres!" Un éleveur connaît déjà tout ça... elle ne savait à qui s'adresser pour les envoyer à l'étranger alors elle a décidé de faire un don à un lycée agricole et c'est tombé sur l'établissement creusois.

"Je suis entrée dans le salon, j'ai demandé où se trouvaient les lycées, on m'adit après la salle de traite... et le premier que j'ai vu j'ai dit trouvez moi un prof ! C'est tombé sur eux !!!!" explique Francine avec un large sourire.

Elle continue de vider son cabas, les élèves ont les bras chargés... et la prof de zootechnie Diane Magnaudeix est ravie "nous on travaille avec de la génomie plus récente, là on a une génétique plus ancienne donc ça permet de faire une transition, un historique pour les élèves. je pense que je vais mettre tous ces livres au CDI et ça reste dans les murs puisqu'on a un certain nombre de livres anciens donc ça permettra de compléter la collection."