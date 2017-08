Les machines à vendanger déjà dans les vignes du Gard

Jamais vendanges n'avaient débuté aussi tôt dans le Gard. La récolte a commencé avec quinze jours d'avance, réchauffement climatique oblige.

À Nîmes route de Générac, le domaine des Costières a accueilli ses premiers raisins le 8 août.

"C’est la récolte la plus précoce qu’ait jamais connu le domaine des Costières." - Bernard Anjolras, président des vignerons des Costières

Volumes en baisse

Cette précocité s’explique par les températures élevées de juillet. Résultat, entre la canicule et la sècheresse, la récolte 2017 sera faible cette année.

Dans le Gard comme partout en France cette année, les vendanges devraient être lourdement pénalisées par les gels du printemps et les volumes de vin attendus pourraient être "historiquement bas", selon le ministère de l'Agriculture.

La récolte devrait être inférieure de 17% à celle de 2016

"À 37,6 millions d'hectolitres, la récolte 2017 devrait être inférieure de 17% à celle de 2016 et de 16% à la moyenne des cinq dernières années", indique Agreste, le bureau des statistiques du ministère, dans sa dernière parution. Cette récolte serait alors "historiquement basse et inférieure à celle de 1991, concernée elle aussi par un gel sévère", souligne Agreste.

Tous les bassins viticoles ont été touchés par un gel sévère au printemps. Mais les bassins du Sud-Ouest, notamment du Bordelais et des Charentes, mais aussi ceux d'Alsace et du Jura seraient les plus affectés. Des pertes dues à la grêle sont aussi à prévoir en Bourgogne-Beaujolais, Sud-Ouest, Languedoc et Sud-Est.

Et les vignobles du pourtour méditerranéen sont affectés par un autre phénomène, également lié à un aléa météo, la "coulure", c'est-à-dire la chute des fleurs ou des jeunes baies, dues en général à un incident au moment de la floraison et de la fécondation.

Ce phénomène touche particulièrement les cépages grenache de la vallée du Rhône. Dans le détail, les vins pour eaux de vie (comme le cognac) devraient être les plus touchés par la chute de la récolte. Selon les estimations du ministère, la récolte de vins pour eaux de vie devrait, en effet, chuter de 31% à 5,36 millions d'hectolitres, contre 7,72 millions hl en 2016 et 8,21 millions hl en moyenne entre 2012 et 2016.

