Les maisons et vignerons de la Montagne de Reims se mobilisent pour faire revenir les touristes

Les vignerons et les maisons de la Montagne de Reims sont heureux de retrouver les touristes et ils le font savoir. Fragilisés par l'absence de visiteurs français et étrangers, ils ont décidé de se relever à travers un événement collectif « Caves Ouvertes.» Jusqu'à dimanche soir, une vingtaine de communes entre Reims et Epernay participent à l'opération*, organisée par l'association 286 M. Un moyen de se faire connaître pour les vignerons mais aussi se rassembler pour attirer plus de touristes et proposer une offre complète.

Dégustations, animations et visites

A Bouzy, six maisons de Champagne, un restaurant et une boulangerie participent à l'opération. A la maison Phal B de Beaufort, on fait découvrir aux clients les petits secrets du Champagne, comme l'explique la viticultrice Brigitte Beaufort : « On est dehors, j'ai mis des tables et les clients peuvent venir déguster nos meilleures bouteilles. On fait partie de ce grand ensemble de la Champagne et avec cet événement on se rassemble tous ensemble et cela amène du monde ».

Retrouver du public, c'est aussi le choix qu'on a fait à la maison Jean Vaissel, à quelques dizaines de mètres de là : « C'est pour montrer que les vignerons sont là et donner un peu de dynamisme à l'heure actuelle car on a connu une belle baisse d'activité, c'est pour cette raison qu'on essaye d'être présent sur le marché.» explique le gérant, David Lemaire. Le Comité Champagne a estimé à 1,7 milliard et 100 millions de bouteilles les pertes, liés à la crise sanitaire.

Les touristes reviennent peu à peu

Les touristes viennent souvent de l'autre côté de la frontière : « On voit beaucoup de voitures belges et hollandaises, ils descendent vers le Sud de la France et s'arrêtent souvent en Champagne donc cette opération est là pour dire, ne partez pas et venez dans nos caves.» dit Arnaud Moreau, vice-président de l'association 286 M. A Bouzy, les touristes reviennent doucement. C'est le cas de ce groupe d'amis belges : « On avait envie de visiter la région. Au delà des caves, il y a plein d'endroit sympas à visiter, c'est vraiment agréable.»

Afin de se repérer dans les différents villages, un point d’accueil est mis en place sur chaque place de mairie. Lors des visites, les règles sanitaires sont mises en place : désinfection des bouteilles, des tables, gel hydroalcoolique et distanciation sociale. Des mesures faites pour rassurer et pour donner l'envie aux touristes de revenir goûter aux joyaux de la Champagne.

* Coulommes la Montagne, Sacy, Trois-Puits, Montbre, Villers-Allerand, Sermiers, Montchenot, Rilly-la-Montagne, Prunay, Verzenay, Mailly-Champagne, Verzy, Villers-Marmery, Ludes, Chigny-les-Roses, Bouzy, Ambonnay, Tours-Sur-Marne, Sept-Saulx, Vaudemange et Billy-le-Grand.