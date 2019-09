Les Maîtres Laitiers du Cotentin optimistes pour l'avenir

Sottevast, France

L'Assemblée générale des Maîtres laitiers du Cotentin s'est tenue ce mardi. Un an après la rupture du contrat de "briquettes" pour la Chine, la coopérative manchoise sort la tête de l'eau. "Après avoir serré les boulons en matière de charges et avoir réduit quasiment à zéro les investissements, aujourd'hui je suis en mesure de vous affirmer que les maîtres laitiers vont repartir dans le sens de la marche", se réjouit Christophe Levavasseur, le président. Il ajoute : "J'espère qu'on va pouvoir retrouver de la rentabilité, de façon à payer le mieux possible le lait de nos producteurs."

Des investissements pour l'usine de Méautis

Aujourd'hui, 40% de l'usine située à Méautis est consacré à la production de beurre et de crème. Des investissements sont prévus pour le reste de l'usine, toujours destinée au grand export, et l'activité devrait redémarrer en novembre ou décembre. "On prospecte pour retrouver des marchés en lait UHT. Nous investissons 7 millions d'euros sur cette usine de façon à la rendre plus polyvalente pour satisfaire les clients, en Asie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient", explique le président.

Michel Mounier, directeur financier, Jean-François Fortin, directeur général du groupe et Christophe Levavasseur, président ; sont optimistes pour l'avenir des Maîtres Laitiers. © Radio France - Léa Dubost

Un projet de lait de pâturage sans OGM

Pour cette nouvelle année sous le signe de l'optimisme, les Maîtres laitiers proposent aux producteurs d'aller dans le sens des attentes des consommateurs, et de produire du lait de pâturage sans OGM. "Le travail qui est fait au niveau commercial, c'est de faire en sorte de quantifier les besoins et de les initier. Je crois fortement en ce projet. Et globalement, il est très bien reçu par une grande majorité de producteurs", souligne Christophe Levavasseur.