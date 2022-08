Les maraîchers alsaciens croulent sous les tomates invendues

A cause de conditions climatiques particulièrement favorables à la croissance des tomates et la saturation du marché, certains producteurs alsaciens cherchent des débouchés pour écouler plusieurs tonnes de fruits en surplus.

Les tomates bio d'Eric et Caroline Mercier, cultivées sous cinq serres à Holtzwihr dans le Haut-Rhin sont rondes, allongées, jaunes, rouges, juteuses ... mais surtout trop nombreuses. Les conditions climatiques particulièrement favorables à la croissance du fruit et la saturation du marché alsacien sont à l'origine d'un surplus record pour plusieurs maraîchers de la région.

Les récoltes successives pourraient produire entre 30 et 50 tonnes de tomates d'ici la fin du mois de septembre. Du jamais vu pour ce couple d'agriculteurs installé depuis 16 ans dans cette commune proche de Colmar. Écouler le trop-plein s'avère plus difficile que prévu. "Le marché alsacien est assez saturé, affirme Eric Mercier. Beaucoup de producteurs sont en surproduction comme nous. Le deuxième facteur, c'est le post-Covid : les consommateurs sont davantage partis en vacances, ils sont donc absents de nos étals." Le maraîcher estime l'absentéisme de ses clients à "40%, contre 25% lors d'une année plus classique".

L'engouement des Français pour le jardinage porte également préjudice à son activité. "Les gens qui font du jardinage sont comme nous, ils ont de super beaux pieds de tomate. Ces personnes-là n'en achètent donc pas beaucoup. La conséquence, c'est que cela fait déborder nos frigos en ce moment", déplore-t-il.

Donner pour ne pas jeter

Alors que la récolte n'a débuté qu'il y a trois semaines - les plus productives -, Eric et Caroline stockent deux tonnes de surplus de tomates dans les chambres froides de leur exploitation. Comme chaque année, ils font appel à des sous-traitants pour transformer leurs fruits excédentaires en jus et conserves. "Là, ça ferait trop, tempère la maraîchère, car nous devons également vendre ces produits transformés dans l'année ou les deux ans à venir". Les deux agriculteurs envisagent plutôt de réduire le nombre de plants pour éviter le même écueil l'an prochain, voire de remplacer certaines variétés par d'autres.

à lire aussi Les producteurs alsaciens de lait demandent des prix plus adaptés à la hausse des coûts de production

Le couple compte également développer son réseau pour écouler des productions plus importantes. Les Mercier vendent leurs paniers directement au consommateur, dans 20 à 25 points de distribution du Haut-Rhin. Les agriculteurs envisagent désormais de faire appel à une agence de communication pour conquérir de nouveaux clients. Eric et Caroline saisissent déjà l'enjeu d'une communication efficace. Pour écouler leurs tomates invendues, et exprimer leur gratitude envers les soignants de l'hôpital de Colmar - où la mère de Caroline est suivie régulièrement -, les maraîchers de Holtzwihr vont faire leur faire don de plusieurs dizaines de kilos de leur production excédentaire ce lundi.

Refus de brader

Au-delà de l'opération de communication et de l'altruisme, ce geste reflète le dégoût d'Eric Mercier pour la grande distribution. Il refuse de brader ses tomates aux GMS - grandes et moyennes surfaces - via des grossistes. "On ne le fait pas parce que de toute façon ils nous proposent des tarifs très inférieurs à notre prix de revient, environ deux fois moins. J'ai décidé de ne plus jouer ce jeu de la baisse des prix. On ne rentre pas dans cette démarche de soumission. On préfère dire stop et marquer les esprits des consommateurs et aussi des acheteurs qui font parfois n'importe quoi. Il faut le courage de changer le système. J'ai décidé de faire une communication positive en offrant des tomates qui de toute façon ne me permettent pas de vivre."

à réécouter Juin 2022 : un temps contrasté qui rend fous les jardiniers

Un courage que les deux maraîchers haut-rhinois trouvent auprès d'une dizaine de leurs collègues. A leurs côtés, ils ont constitué un groupe de jeunes maraîchers alsaciens il y a quelques mois. Une structure qu'ils espèrent pérenniser au sein de l'Interprofession des fruits et légumes d'Alsace (Ifla) à la rentrée.