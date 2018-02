Vaucluse, France

C'est parti pour une semaine de grand froid dans toute la France. En Vaucluse, les températures pourraient atteindre -9 degrés par endroit. Des conditions auxquelles les maraîchers doivent vite s'habituer sous peine de perdre une partie de leur production.

Les fraises bien couvertes

En cas de froid, la fraise, comme d'autres fruits et légumes, peut être recouverte par un «voile P 17». Ce tissu très léger ressemble un peu à un voile de mariée. Il permet «d'augmenter la protection de quelques degrés», explique Ghislain Jean, producteur de fruits et légumes à la ferme de Nogaret, à Monteux. Autre technique utilisée par les agriculteurs : projeter de l'eau sur la paroi plastique de la serre. Ainsi, à la manière d'un igloo, une pellicule de glace se crée et maintient une température de 0 degré sous la structure.

Les courgettes et les melons plus fragiles

Certaines cultures sont plus sensibles au froid que d'autres. «Les melons et les courgettes», cite Ghsilain Jean qui préconise d'être «plus attentif et patient» avec ces plantations. «Dans certaines régions où il a déjà gelé, il y a des problèmes avec les choux et les poireaux», complète Pascal, producteur à Fontvieille. Le cumul du gel avec des terres gorgées d'eau rend particulièrement difficile la récolte. Une difficulté dont sont dispensés les maraîchers vauclusiens puisque les sols du département sont encore très secs.