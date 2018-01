Cherbourg-en-Cotentin, France

Il y a des domaines qui souffrent en ce moment : le BTP et l'agriculture. Coup de projecteur sur les maraîchers manchois avec David Lefèvre des "Jardins d'Orties" à Beaumont-Hague. Un jardin de 3,5 hectares qui appartient à l'association d'insertion "Fil et terre" (anciennement "Le Relai").

Il cultive en partie sous serre, en tunnel, toutes sortes de légumes, met en bocaux et vend sur place en boutique. Et aujourd'hui avec toute cette pluie tous les jours, il travaille au ralenti : "on ne peut pas utiliser le tracteur de peur de s'embourber, tout est détrempé, on perd du temps et avec la saison qui arrive on a un peu d'angoisse".

Alors en attendant de pouvoir travailler dans les champs il y a toujours la fabrication des bocaux : "c'est la seule chose que l'on peut faire en ce moment".