Les marchés des producteurs vous attendent tout l'été dans la Vienne !

Après une édition 2021 perturbée par le Covid et le pass sanitaire, les Marchés des producteurs de la Vienne espérent bien se refaire une santé cet été. Depuis le 4 juin et jusqu'au 24 septembre, 70 producteurs et agriculteurs de la Vienne, et quelques uns des départements limitrophes, vont se relayer sur près de 30 marchés. La philosophie est simple : "On achète et on mange sur place, dans une ambiance festive et conviviale" précise François Turpeau, 1er vice-président de la Chambre d'agriculture du département, qui organise l'opération. "Sur ces marchés, uniquement des producteurs qui transforment leurs produits sur leurs exploitations".

De la fourche à la fourchette !

Avec le label "Bienvenue à la ferme" et le soutien du département de la Vienne, cette opération présentée ce vendredi soir à Châtellerault est aussi un véritable coup de pouce donné aux producteurs qui veulent vendre en circuit court. "C'est un soutien au développement des producteurs locaux et l'assurance pour les consommateurs d'une traçabilité parfaite des produits" ajoute Benoît Prinçay, conseiller départemental en charge des circuits courts. Des propos qui résonnent également à Châtellerault où était organisé un marché ce vendredi soir sur l'Esplanade François Mitterand : "La crise sanitaire a été un élément déclencheur pour les consommateurs qui veulent connaître la provenance des produits qu'ils consomment" rappelle Evelyne Azihari, vice-présidente de la communaute d'agglomération Grand Châtellerault, en charge de la transition énergétique et écologique. Une valorisation de la richesse et de la qualité des produits de nos terroirs qui trouve aussi une déclinaison dans le plan alimentaire territorial de l'agglomération. Pour Johnny Boisson, conseiller communautaire de Grand Châtellerault chargé de l'agriculture, cette opération est aussi "une belle vitrine pour les agriculteurs qui veulent se lancer dans cette démarche des circuits courts".

De gauche à droite : Benoît Prinçay, conseiller départemental, François Tureau, vice-pdt de la Chambre d’agriculture, Evelyne Azihari, vice-pdte de Grand Châtellerault et Johnny Boisson, conseiller communautaire © Radio France - Régis Hervé

France Bleu Poitou partenaire des Marchés des producteurs

Et c'est tout naturellement que France Bleu Poitou s'est associée à la Chambre d'agriculture de la Vienne pour cette opération. Naturellement puisque chaque jour Frédérique Gissot vous fait découvrir des producteurs locaux qui valorisent leurs produits en circuits courts. Votre radio va aller encore plus loin en vous faisant gagner tout l'été des paniers gourmands des producteurs de notre département.

Les Marchés des producteurs de la Vienne

Toutes les dates des marchés de producteurs cet été dans la Vienne - Chambre d'Agriculture de la Vienne

Tous les marchés commencent à 18h !