Les Mayennaises Évelyne et Brigitte Léon, les dames percherons du salon de l'agriculture à Paris

Elles sont passionnées par les chevaux percherons et très impliquées dans l'organisation des concours de la race sur le salon de l'agriculture à Paris. Rencontre avec Brigitte Léon et sa fille Evelyne.

Ils œuvrent dans l'ombre du salon de l'agriculture depuis des années. La famille Léon est originaire de la Mayenne, éleveurs de chevaux percherons à Saint-Hilaire du Maine entre Laval et Ernée. Il y a les parents, la fille et le frère, ils possèdent une soixante de percherons. Ils emmènent régulièrement des chevaux au salon de l'agriculture à Paris, mais surtout, ils s'occupent de toute l'organisation. La fille Evelyne est speakerine sur les concours, la mère, Brigitte, gère la réserve.

Une aide précieuse pour les éleveurs

Brigitte, c'est un peu la maman de tous les éleveurs de percherons, "la maman ou la mamie" plaisante-t-elle. Elle s'active dans les réserves du salon de l'agriculture depuis 12 ans, "pour être à leurs petits soins de 7h le matin jusqu'à 23h. Comme cette année nous avons huit nouveaux éleveurs, ils me disent "Brigitte on fait quoi, on se met où, on fait comment", je leur dis "attendez ça va bien se passer, ne paniquez pas, ne stressez pas".

Brigitte rassure et cuisine pour toute la troupe. "Il faut tout apporter, le frigo, le four, la cafetière, les lits, il n'y a rien du tout", explique Brigitte. Elle se place aussi au stand de la race percheronne, pour répondre à toutes les questions du public.

En première ligne face au public, il y a aussi Évelyne Léon, la fille de Brigitte, speakerine sur le salon depuis onze ans, "pour présenter les races au micro, présenter chaque jument, les éleveurs, les utilisations de tout ce qu'on fait avec les chevaux percherons. En étant du métier, en étant dans l'élevage, on connait les hommes et les chevaux, on connait les origines pour expliquer notre métier", explique Évelyne.

Mais Évelyne aimerait passer la main et le micro progressivement. Elle a commencé à former trois jeunes éleveuses sur le salon.

La première fois je n'étais pas à l'aise. On m'a donné ma chance, donc c'est pour ça que je veux donner la chance à la nouvelle génération.

Je ne serai peut-être plus la madame percheron du salon, mais j'aurai mes petits qui s'occupera de ça.

Le salon de l'agriculture 2020 à Paris ferme ses portes demain soir, dimanche.