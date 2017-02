Les médailles du Concours Général Agricole boostent les ventes des produits tourangeaux

Comme tous les ans, lors du Salon de l'Agriculture, les jurés du Concours Général Agricole dévoilent le palmarès des meilleurs produits de nos terroirs. Un sésame forcément bon pour les affaires.

Tout le monde connaît la feuille de chêne qui orne les médailles du Concours Générale Agricole. Qu'elles soient en or, en argent ou en bronze, elles tombent tous les ans à la même époque, lors du Salon de l'Agriculture. Un palmarès attendu tant cette petite étiquette peut rapporter gros.

"Nos volumes de vente ont augmenté de 10 à 15%", estime Hervé Champain, gérant de la marque "Le Père Champain" basée à Montlouis-sur-Loire. Après plusieurs médailles raflées lors des précédentes éditions, la marque remporte cette année une médaille d'or pour son jambon cuit à l'ancienne et une en bronze pour son saucisson à l'ail blanc. "C'est très important pour des produits régionaux. La marque va de plus en plus sur Paris et évidemment une médaille, c'est porteur. Le Salon de l'Agriculteur reste une vitrine importante pour les produits français", explique Hervé Champain.

Plus de visibilité dans les grandes surfaces

Cette année, les vins d'Indre-et-Loire ont remporté 52 médailles : 16 en or, 27 en argent et 9 en bronze. Là aussi, les médailles boostent les ventes. Elles permettent surtout aux bouteilles d'être plus visibles dans les supermarchés : "De plus en plus, les grandes surfaces organisent des foires aux vins avec des produits médaillés, explique Romain Parisis, le directeur des domaines du Paradis dans le Chinonais.

Les grandes surfaces par ailleurs tout intérêt à mettre en rayon des bouteilles récompensées lors du concours, puisque la fameuse étiquette, selon le ministère de l'Agriculture, est considérée par 75% des Français comme une incitation à l'achat. En revanche selon Romain Parisis, elle est moins déterminante pour un vigneron qui vend directement au domaine. Là, c'est plus la dégustation et le conseil qui guident le choix du client.