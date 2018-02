Franche-Comté, France

Des dizaines de médailles ont été remportées par des producteurs franc-comtois cette semaine au Salon international de l'Agriculture. Côté vin, on compte 13 médailles d'or, 12 d'argent et 6 de bronze. Les producteurs de fromage ne sont pas non plus repartis les mains vides : 9 médailles d'or, 11 d'argent et 10 de bronze.

Le palmarès complet de ces produits laitiers, viticoles et divers c'est ici :

Palmarès du Concours général agricole 2018 - Salon international de l'Agriculture

