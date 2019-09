Les migrants vont venir gonfler les effectifs des cueilleurs de pommes en Limousin

En Limousin on se prépare à la récolte des pommes. Une récolte qui va débuter d'ici trois semaines dans les vergers. On est donc en plein recrutement de cueilleurs. Pour l'instant il manque encore des bras mais prés de 150 migrants en situation régulière devraient venir travailler dans les vergers.

Limousin, France

Le forum de recrutement de cueilleurs organisé la semaine dernière à Saint-Yriex-la-Perche a permis de recruter quelques 300 saisonniers selon pôle emploi. On est encore loin du compte puisque les producteurs de pommes de ce secteur de la Haute-Vienne ont besoin de 1000 paires de bras. Mais pour la première fois des migrants en situation régulière et qui ont un titre de séjour durable en France sont venus présenter leurs candidatures. Ils sont 143, essentiellement des hommes de 18 à 35 ans à s'être portés candidats après avoir été "sélectionnés" par l'OFII de Limoges (l'Office français de l'immigration et de l'intégration).

Une manière de favoriser leur intégration dans le monde du travail

La directrice territoriale de l'OFII de Limoges a travaillé sur le projet avec la DIRRECTE mais aussi l'ANEFA, l'association pour la formation en agriculture et Pôle Emploi. "L'objectif premier est de permettre à ces migrants signataires d'un contrat d'intégration républicain d'avoir un premier job" explique Krystel Le Lay. "ça va leur permettre de reprendre aussi confiance en eux, d'apprendre la manière de travailler en équipe même sur une période courte et d'acquérir un savoir faire ou encore d'avoir une connaissance de la vie active en France" poursuit-elle.

Un choix en fonction de leurs expériences et de leurs envies

Les migrants qui vont aller ramasser les pommes dans les vergers de la Haute-Vienne ont pour certains déjà travaillé dans le domaine agricole dans leur pays d'origine mais s'ils ont envie et s'ils montrent un réel intérêt pour travailler, ils peuvent aussi se porter candidats explique encore la directrice de l'OFII.

Au terme de cet emploi saisonnier, il y aura un débriefing avec les migrants mais aussi avec leurs employeurs. Des producteurs de pommes qui ont déjà fait savoir que si ça se passait bien ils pourraient refaire appel à eux plus tard dans l'automne pour l'élagage des arbres.