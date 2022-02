Les minotiers subissent de plein fouet la guerre en Ukraine

"En temps normal, je ne suis pas pessimiste, mais là je commence à l'être", confie Luc Thébaud, gérant de la minoterie Thébaud Frères, à Beugnon-Thireuil (Deux-Sèvres). Ce jeudi, après l'annonce de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, le prix de la tonne de blé a augmenté de 30 euros pour dépasser les 300 euros. Un nouveau coup dur alors que le coût de cette céréale avait déjà subi une forte hausse il y a six mois. "En décembre 2020, le cours mondial était à 189 euros", constate Luc Thébaud. Désormais, il passe beaucoup de temps devant son ordinateur à surveiller la courbe du prix du blé.

Ce qui inquiète le plus les minotiers, c'est que la situation risque de s'aggraver car la Russie et l'Ukraine sont les deux plus gros producteurs mondiaux de blé. Même si le Poitou est une région qui produit beaucoup de blé, le prix de la céréale reste indexé sur le cours mondial. Et il pourrait encore augmenter dans les mois à venir, ce qui oblige les minotiers comme Luc Thébaud à s'adapter : "Au niveau de la politique d'achat, on va probablement devoir se couvrir sur des périodes très courtes, alors qu'il y a des fois, on achetait sur une longueur d'une année quand on voyait des prix intéressants."

Difficile de savoir quand se réapprovisionner

Luc Thibaud, minotier, est obligé de s'adapter à la fluctuation du cours du blé. Copier

Mais restent le doute et l'incertitude : "Est-ce qu'on fait bien d'attendre, est-ce qu'il ne faudrait pas se couvrir un petit peu parce que dans un mois ça sera encore plus cher? Pour l'instant on a encore de quoi faire pendant un mois à peu près. On va croiser les doigts pour que fin mars, tout ça (le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ndlr) se soit calmé, qu'ils aient trouvé un terrain d'entente. Et là on pourra y voir un peu plus clair."

Pour lui, il est important que le gouvernement se penche sur la question du prix du blé car il juge absurde de payer en fonction du cours mondial alors que le Poitou en produit en grandes quantités et qu'il s'approvisionne à une quinzaine de kilomètres de son moulin.