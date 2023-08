Les mirabelles de Lorraine prêtes pour la cueillette dans les vergers

L'or jaune de Lorraine est de retour dans les vergers ! La récolte de la mirabelle commence ou est sur le point de débuter dans la région en ce début août. "C'est l'idéal, c'est le mois d'août, le mois des mirabelles", sourit Sabine Grallet-Dupic dans son verger de Rozelieures, dans le Saintois. Dans la trentaine d'hectares de "la maison de la mirabelle", environ 80 personnes se relayeront d'ici la fin de la semaine pour la cueillette.

Une bonne année

Alors à quoi s'attendre pour cette récolte ? "Elle s'annonce plutôt bonne puisqu'on a une récolte normale", confie l'arboricultrice, dans cette année marquée par une forte dose de soleil, suivie de beaucoup de pluies. "Alternance qui fait que les mirabelles vont prendre un peu de calibre et se sucrer", ajoute-t-elle.

Les mirabelles, à quelques jours de la récolte © Radio France - Arthur Blanc

Comble du bonheur pour cette dernière : "on va pouvoir avoir des mirabelles de Lorraine avec l'appellation. Ce qui veut dire 3 critères remplis : la taille, le sucre et une belle couleur jaune". Seul problème pour cette année : la pluie qui arrive au moment de la récolte, pas forcément sympa pour passer du temps dans les vergers. "Mais on est de nature optimiste alors on sait que le soleil va revenir", conclut-elle.