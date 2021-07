Les moissons commencent enfin en Meurthe-et-Moselle, avec des inquiétudes sur la qualité

Le moteur vrombit de nouveau. La moissonneuse reprend vie, après des mois d'attente. "C'est toujours agréable, ça sent le soleil, l'été, la moisson c'est toujours un moment émouvant, sourit Quentin Reignier, jeune agriculteur, associé d'exploitation à Agincourt. Et puis piloter un engin comme ça, c'est un rêve d'enfant." Avec plusieurs semaines de retard, à cause des fortes pluies du mois de juillet, la moisson peut enfin commencer. Le volume sera au rendez-vous mais la qualité pose question.

Benoît Reignier, gérant d'exploitation à Agincourt, craint une baisse de la qualité de ses récoltes à cause des fortes pluies. © Radio France - Lise Roos-Weil

Sur les hauteurs, au milieu de ses champs d'orge, Benoît Reignier, le gérant de l'exploitation, examine avec attention les épis. "Visuellement c'est compliqué, on voit que le grain est assez beau pour le moment, décrit-il, une dizaine de grains au creux de la main. Autant avant on mettait quelques rendements dans notre tête, mais maintenant c'est difficile. On veut absolument nettoyer ça, moissonner et voir où on en est." Avec toute l'eau qui est tombée ces dernières semaines, le grain risque de germer sur pied.

Une baisse des prix de vente estimée entre 20 et 30 euros la tonne

Et quand la qualité baisse, le prix fait de même. "On va avoir une perte économique à l'hectare, oscillant entre 20 et euros à la tonne, ce n'est pas négligeable sur les quantités qu'on récolte sur nos exploitants, explique Laurent Rouyer, le président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Il nous faut absolument trois semaines continues de beau temps pour assurer nos récoltes." Suite aux fortes pluies, _l_es exploitants craignent également un tassement des sols et donc des conséquences pour les récoltes de l'an prochain.

A cause des fortes pluies de ces dernières semaines, les grains risquent de perdre en qualité. © Radio France - Lise Roos-Weil