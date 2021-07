Les moissons pour le blé débutent en Alsace, la fin de la pluie évite une année catastrophique

Les moissons pour le blé doivent débuter cette semaine en Alsace. Les agriculteurs profitent de l’accalmie de la pluie pour sortir les moissonneuses . Des moissons qui ont une dizaine de jours de retard, à cause des nombreux épisodes pluvieux qui se sont abattu sur l'Alsace la semaine dernière.

La fin de la pluie évite une année catastrophique

La qualité semble préservée, c'est ce que constate Pascal Wittmann, agriculteur à Hochstatt, près de Mulhouse. " Mon blé est plutôt bien. Juste avant la moisson il est blanc, c'est à dire qu'il n'est pas atteint de maladies, ça va," se rassure Pascal Wittmann.

La pluie et les intempéries de ces derniers jours se sont arrêtées à temps. "On est passé pas loin de la catastrophe," argumente le responsable syndical. Le beau temps a fait la place à la pluie. Le vent permet permet d'assécher les sols et de pouvoir plus facilement passer la moissonneuse.

Le blé : deuxième culture en Alsace après le maïs

Le blé en Alsace, c'est la deuxième culture, après le maïs. Cela représente environ 50.000 hectares, soit un quart de la surface dédiée aux céréales.

La moisson du blé va durer une quinzaine de jours, les tracteurs et les moissonneuses seront en nombre sur les routes en Alsace. Les agriculteurs demandent aux automobilistes de la patience et de la compréhension au volant.