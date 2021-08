Les moissons en Creuse prennent du retard, le blé en pâtit

La météo pluvieuse de juin et juillet a grandement retardé les moissons de blé. Avec le retour du beau temps, les agriculteurs disposent d'une petite fenêtre pour travailler. Mais beaucoup d'épis, germés ou touchés par des champignons, ont perdu de leur qualité.

Ils auraient dû être moissonnés depuis fin juillet, pourtant les épis de blé se balancent encore dans les champs creusois. À cause de la météo des premiers mois d'été, les agriculteurs n'ont pas pu les couper à temps. Ce retard ainsi que le taux d'humidité élevé ont eu d'importantes répercutions sur la qualité des céréales. "Tous les blés que nous ne moissonnons qu'aujourd'hui vont être médiocre", se désole Jean-Pierre Ageoges, exploitant agricole à Roches.

La pluie détériore le blé et empêche de travailler

Les épis ont germé et sont attaqués par des champignons. Dans tous les cas, ils ont perdu en poids spécifique. C'est la masse volumique d'un lot de céréales qui dépend de l'arrangement spatial des grains entre eux et de leur densité. Jean-Pierre Ageoges a pu moissonner à temps. Il propose maintenant ses services aux agriculteurs qui ont besoin de ses machines et il a remarqué une vraie différence : "Mon blé est parti à un poids encore important, autour de 80 kg par hectolitre. Mais à chaque fois qu'il pleut alors que le blé est déjà germé, le céréale perd 1 ou 2 kg. Là, il doit être à 73 kg", évalue l'exploitant agricole.

Profiter du soleil pour tout couper

Une situation inattendue puisque les météorologues avaient prévu un été très chaud et des sécheresses. "Nous avions une quantité abondante de céréales, mais elle est en train de se gaspiller. Cela fait une quarantaine d'années que je travaille, je n'ai vu cela que deux ou trois fois.", regrette Jean-Pierre Ageoges. Son agenda est rempli jusqu'à la fin de semaine, car il faut récolter le blé le plus rapidement possible, tant que le beau temps dure.

L'autre enjeu est celui du stockage. Les grains germés se conservent moins bien et le taux d'humidité peut vite devenir un problème. "Nous conseillons du stockage en boudin plutôt qu'en cellule. Cela permet une conservation au-delà des 15 % d'humidité habituellement recommandés. Il faudra aussi faire particulièrement attention à la ventilation et aux insectes", recommande Adeline Lesimple, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Creuse. Une chose est sûre, les lots de bonne qualité seront très recherchés.

Reportage d'Alizée Chebboub