Les moissons ont débuté dans l'Yonne. L'orge se porte bien, le colza inquiète

Les moissons 2019 commencent avec un temps plutôt favorable, pas trop chaud et plutôt sec. Et en dépit de la canicule, ces moissons ne débutent pas particulièrement tôt. L'orge d'hiver ne semble pas avoir été affecté par la vague de chaleur.

C’est l’orge d’hiver qui est récolté en premier, avant le blé ou le colza. Et les premiers indices de cette récolte 2019 sont de bon augure.

A Soucy, dans le Sénonais, Thierry Michon regarde sa benne quasiment pleine de grains : "on attendre encore un peu pour finir de la remplir et je vais pouvoir l'emmener. Il doit y avoir douze ou treize tonnes dedans. Cela correspond à deux hectares récoltés."

Peu d'incidence de la canicule sur l'orge, mais peut-être sur le blé

Le grain est bien sec, c’est fondamental pour sa conservation. "D’une qualité dans la moyenne" de l’exploitation Thierry Michon. Car l’orge, lui, n’a pas subi les effets de la canicule : "la plante avait presque terminé son cycle quand la canicule est arrivée, donc peu d'incidence ce qui ne sera pas le cas pour les autres cultures qui étaient encore très vertes il y a dix jours. Le blé était vert il y a encore dix ou douze jours et là, comme vous pouvez le voir, il est presque blond. C'est parce qu'il a été déshydraté plutôt que d'atteindre sa maturité physiologique normale."

La récolte d'orge d'hiver est légèrement plus tardive cette année qu'en 2018 © Radio France - Renaud Candelier

J'ai broyé une quinzaine d'hectares de colza car il n'y avait plus rien à en faire - Thierry Michon, agriculteur à Soucy, Yonne

Les rendements des moissons 2019 en direct

Mais Thierry Michon a surtout un autre motif d’inquiétude : "la grosse problématique de cette année, c'est le colza. Si on remonte à l'an dernier, à partir du 15 juin et jusqu'au mois d'octobre à peu près, il n'a pas plu. Et donc quand les colzas ont levé, il était trop tard pour qu'ils soient suffisamment forts pour résister aux insectes et passer l'hiver. J'en ai broyé une quinzaine d'hectares il y a dix jours, parce que finalement il n'y avait plus rien du tout."

D’après le ministère de l’agriculture la production de colza en France devrait baisser de 25% cette année.