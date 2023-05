Les Mondiaux de pêche au coup ont lieu en ce moment à Toul

Le gratin de la scène mondiale de la pêche au coup est en Lorraine en ce moment. Les championnats du monde ont lieu sur les rives de la Moselle, entre Toul et Fontenoy. 320 participants de 24 pays sont répartis sur les 4 kilomètres de berge prévus pour cet événement. "C'est un rêve d'enfance qui se réalise", sourit Antoine Nagiel, le président de l'association de pêche du Toulois.

2 poissons par minute

Pendant 4 heures d'épreuve, les participants enchaînent les prises. L'objectif est simple : en faire le plus possible dans le temps imparti. "Ah je n'ai pas leur niveau, ils prennent 2 poissons par minute, donc respect", explique Antoine Nagiel. "J'ai attrapé 185 poissons, des gobies", poursuit Jean Desqué, l'un de nos représentants tricolores, qui n'a donc pas atteint ce rythme. "J'étais dans la partie basse du secteur, les poissons étaient beaucoup plus petits qu'à l'entraînement. Puis, en ce moment, c'est le moment de la fraye donc on n'a pas pris de gros poissons", justifie-t-il.

La pesée des poissons © Radio France - Arthur Blanc

D'ailleurs à l'issue de cette première manche, les espoirs tricolores semblent presque envolés. Jacky Mardelé affiche 1 749 grammes de poissons à la pesée, ce qui se situe dans la moyenne haute, mais qui ne le satisfait pas. "L'objectif c'était d'être champion du monde, mais là c'est quand même mal parti", regrette-t-il. Reste encore une manche à disputer ce samedi pour tenter de remonter au classement.