Les moulins ont déjà ouvert pour une récolte d'olives qui s'annonce belle

Les apporteurs ont déjà amené les premiers paniers d'olives aux moulins. Les mouliniers se réjouissent d'une belle qualité.

La récolte des olives a commencé avec quelques jours d'avance. Après deux années difficiles, la saison 2017 s'annonce prometteuse avec des olives qui ont profité de la sécheresse et de la canicule.

"Pour un début de saison, on est en avance. En principe fin octobre, on a des olives bien plus vertes, légèrement tournantes. Là, on a des olives mûres" - Christophe Randoulet moulinier à Villeneuve