Les brebis noires du Velay exposées au Salon de l'Agriculture

Sébastien Dumas est éleveur depuis 18 ans d'ovins au GAEC du Rond Rouge sur la Pépinière, sur le Puy-en-Velay. Pour la deuxième fois, il fera le déplacement à Paris pour être parmi les exposants du Salon de l'Agriculture qui se tient entre le 22 février 2020 et le 1er mars 2020. Il fait de la vente et de l'élevage de brebis noires du Velay. Deux d'entre elles seront au Salon.

Nous sommes allés le rencontrer juste avant qu'il ne parte à Paris pour parler de son quotidien. Alors que les éleveurs d’ovins sont en bas de l'échelle avec un revenu moyen de 620 € par mois en 2017 selon les chiffres de l'Insee, lui parvient à vivre de son métier grâce à la réputation de la race de ses brebis.

L'élevage de Sébastien Dumas, c'est 350 bêtes à bichonner. Du temps et beaucoup de travail toute l'année... les longs mois en bergerie pendant l'hivernage, la transhumance pendant l'été... mais les résultats sont là : il reconnaît qu'il en vit convenablement...

En ovin, il y a des débouchés !

Pour Sébastien Dumas, l'élevage d'ovins demande beaucoup de travail mais il y a des débouchés dans ce secteur Copier

« En ovin, il y a très peu de jeunes qui s'installent parce que le boulot est plus contraignant : il y a les agnelages, la phase d'attraper les agneaux, la tonte. Y'a plus de manutention et pourtant c'est dommage parce qu'il y a des débouchés. Moi, j'en vis très bien ! Il faut qu'il y ait un dévouement des ministres et de l'agriculture en général pour lancer les jeunes pour qu'ils soient en moutons. Il faut qu'il y ait du lait, il faut qu'il y ait de la viande mais il faut qu'il y ait du mouton aussi ».

Un modèle économique soutenable. La brebis du Velay est la seule race noire en France, sa viande est très réputée. Ce qui fait que contrairement à la majorité des éleveurs d'ovins, la concurrence étrangère ne lui fait pas peur...

Les gens essaient de retrouver de la qualité.

Pour Sébastien Dumas, le local et la spécialisation comme les noires du Velay permet de se démarquer des marchés de la Nouvelle-Zélande. Copier

"L'Europe a voulu que ses grandes surfaces soient obligées de mettre en promotion la Nouvelle-Zélande. On peut pas aller contre. C'est sûr que le prix n'est pas tout à fait le même. Mais c'est une aberration : les coûts de transports, la pollution... Moi, je crois qu'il faut arrêter d'endormir les gens sur un tarif qui peut être très bas et c'est en train de revenir en arrière : moi je pense que les gens essaient de retrouver de la qualité, c'est-à-dire les marchés, le local. Et c'est un bien pour tout le monde !

Le salon de l'Agriculture, c'est un joli coup de projecteur pour cet éleveur d'ovins. L'occasion aussi de parler de son quotidien et surtout des défis de son travail.

Etre au salon de l'Agriculture, c'est de la fierté et de la reconnaissance.

Pour Sébastien Dumas, le salon de l'Agriculture permet de booster ses ventes mais surtout de faire connaître la tradition et la race des moutons du velet. Copier

"Deux jolies bêtes qui vont être présentées à Paris, qui font entre 80 et 90 kilos et qui présentent bien la noire. Je ne veux pas les tondre, ça présente mieux la race, c'est plus joli qu'elles aient une toison. Le Salon de l'Agriculture, c'est de la fierté, de la reconnaissance. Le Salon, pour moi, apporte donc déjà une présentation de la race. C'est surtout pour faire voir aux gens de la ville que quand même on défend et qu'ils voient le travail de l'éleveur. Il faut que l'on redonne aux gens l'envie de racheter du local. Un effet du Salon, moi déjà c'est la vente des agnelles parce que je vends à peu près 300 agnelles par an sur la France et un petit peu à l'étranger. Donc ça apporte un plus pour mon troupeau qui est présenté à Paris. Si on n'apporte pas ça aux gens de la ville, on va tout de suite s'effacer du commerce et on se fera bouffer par d'autres pays. Donc c'est important d'aller au Salon de l'Agriculture pour faire voir que notre travail, c'est une qualité et c'est un sérieux".

Et si vous voulez voir les 2 noires du Velay de près, pas de prénoms mais 2 numéros : la 4240 et la 3065.