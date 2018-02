Dampierre-sur-Boutonne, France

Vénus et Reinette, 9 et 13 ans, participeront pour la 3e fois au Salon de l'agriculture. Le but n'est pas que de faire de la figuration. L'an dernier, avec Philippe pour les mener, la paire de mules a terminé 3e sur le trophée de trait sportif, où il faut allier vitesse et force des mules. Mais cette année, Philippe passe la main à Laura, 24 ans, qui était jusqu'ici son assistante. « Les rôles s'inversent, Laura devient meneuse. Elle a gagné de l'expérience, on a confiance en elle ».

Laura travaille depuis 4 ans avec Vénus et Reinette. Elles les a déjà menées sur des compétitions sportives, et l'été, où les deux mules tirent les calèches remplies de touristes. Mais ça sera la première fois au Salon de l'agriculture. « Je suis très contente, mais aussi un peu stressée. C'est sûr que ça fait plaisir de prendre le relais ». Laura montera aussi Victoire, une mule de 9 ans qui sera pour la première fois au Salon, sur une épreuve d'obstacles et de défi, où la confiance entre la mule et la cavalière prime.

Laura montera la mule Victoire, 9 ans, sur le Trophée de montée de chevaux de trait © Radio France - Valentin Giraud

Mais le Salon de l'agriculture est quand même particulier pour les animaux. Avec 650 000 visiteurs attendus, les 10 jours du Salon ne sont pas de tout repos pour les mules et les éleveurs. Rebecca, employée de l'Asinerie de Dampierre-sur-Boutonne, s'assure que les animaux soient prêts physiquement et mentalement : « On rase les mules quelques jours avant le départ, car il fait très chaud au Salon. Elles sont préparées toute l'année, pour le souffle, l'endurance, comme un athlète. Il faut travailler toutes les parties du corps. »

Valoriser les races mulassières du Poitou

Et les trois mules envoyées sont habituées au contact du public : « Sur notre site, les mules sont souvent avec du monde. Elles sont aussi habituées au bruit, on a fait un spectacle équestre en 2014, avec des feux d’artifices. Le but pour nous n'est pas que nos mules soient perturbées, donc on est sûr qu'elles se sentiront bien au Salon, sinon on ne les enverrait pas. »

Et les mules poitevines ne viennent pas que pour la compétition. L'enjeu est aussi de faire connaître la race et la valoriser. Laura note qu'il n'y a « que 20 naissances de mules poitevines par an, donc il faut montrer au public leurs aptitudes pour leur donner envie d'en acheter, et ainsi sauver la race ». Il faut dire que les mules poitevines (nées du croisement entre un baudet du Poitou et une jument de trait) sont impressionnantes, 1m70 au garrot. En tout, ce sont 13 mules et baudets poitevins qui seront sur le Salon de l'agriculture, sur la quarantaine d'animaux de nos deux Charentes. Le public pourra les voir au Parc Expo porte de Versailles durant toute la durée du Salon, du samedi 24 février au dimanche 4 mars.