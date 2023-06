Les mytiliculteurs manchois autorisés à effaroucher les araignées de mer qui ravagent les parcs à moules

Les araignées de mer prolifèrent dans les parcs à moules et dévorent les naissains.

Le secrétaire d'Etat en charge de la Mer, Hervé Berville, en visite ce 29 juin à Gouville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer puis Granville, a annoncé que les professionnels manchois pouvaient désormais procéder à l'effarouchement des araignées de mer, qui sont en très grand nombre dans leurs concessions et qui mangent les moules de bouchot : "C'est possible de le faire dès aujourd'hui, pour réduire la prédation et les pressions sur les entreprises conchylicoles".

C'était une décision très attendue des mytiliculteurs de la côte ouest du Cotentin. "Enfin ! Ca fait trois ans qu'on y travaille. Je regrette juste que le ministre ne soit pas venu plus tôt, réagit Franck Le Monnier, mytiliculteur à Chausey. Les engins sont prêts : ce sont des bâtons avec des chaînes et des roues, qu'on traîne pour que cela fasse du bruit pour les effaroucher. Apparemment, ça fonctionnerait donc on va essayer mais il est un peu tard, elles ont déjà bouffé la moitié des naissains dans la Manche."

Des études scientifiques seront aussi lancées sur cette côte ouest pour comprendre l'évolution des populations d'araignées, face au réchauffement de l'eau. "Il faut de la connaissance pour avoir des politiques de long terme", résume Hervé Berville. Un travail sera aussi mené "avec les parlementaires" pour permettre "leur capture et leur destruction" dit le secrétaire d'Etat, voire "leur commercialisation" selon les espèces et selon les débouchés.