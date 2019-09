Les nouveautés de la chasse pour la saison 2019-2020 qui s'ouvre ce dimanche

Loire, France

La saison 2019-2020 de la chasse s'ouvre ce dimanche 8 septembre. Depuis quelques mois on eut déjà chasser certaines espèces mais à partir de dimanche les chasseurs pourront abattre tous les gibiers autorisés. Cette nouvelle saison est marquée, dans la Loire comme dans le reste de la France, par le succès du permis de chasses nationale. Son prix a été divisé par deux avec la loi du 24 juillet 2019.

56% de permis de chasse nationale contre 12% l'année dernière dans la Loire.

Cette saison les chasseurs seront sans doute plus nombreux à aller chasser loin de chez eux. Les permis de chasse nationaux ont explosés : 56% des chasseurs ont un, contre seulement 12% l'année dernière. Une augmentation qui s'explique par le prix. Il est passé de 400 euros à 200 euros depuis juillet dernier or, le prix du permis de chasse départemental coûte toujours autour de 160 euros. Pour 40 euros de plus beaucoup ont fait le choix de la flexibilité. C'est le cas de Jordan qui a l'habitude de prendre le permis nationale "ça fait quand même 200 euros de moins, parce que à côté ont a les munissions à payer, les armes et les chiens, donc ça permet de faire des économies". Si la validation nationale permet de chasser partout en France, il faut d'abord payer une cotisation à l'association propriétaire des terres.

Cette mesure ne permet ne va pas attirer de nouveaux chasseurs" -

Patrice Jourjon, responsable d'un magasin spécialisé dans la chasse à Saint-Chamond

Dans le magasin Mégaloisirs à saint-Chamond "il n'y a pas plus de ventes" constate le responsable Patrice Jourjon. "Cette mesure ne permet ne va pas attirer de nouveaux chasseurs, en revanche ceux qui chassaient vont en profiter en payant leur permis deux fois moins cher. Pour attirer de nouveaux pratiquant il faut changer l'image de l'activité. Aujourd'hui on passe pour des tueurs". Le nombre de chasseurs dans le département n'a pas beaucoup évolué d'après la Fédération de chasse de la Loire. Il y aura 10.000 chasseurs comme l'année dernière, on note qu'il y a une baisse de 1% tous les ans, et même si elles ne sont pas encore suffisamment représentée, il y a de plus de femme." explique Sandrine Gueneau-Audin la directrice de la fédération.

Dans les autres nouveautés de la saison une application qui permet de fixer le seuil des espèces chassables.

La division du prix du permis nationale n'est pas la seule nouveauté de la réforme de la chasse. Il y a aussi du nouveau concernant les relations électriques entre avec les agriculteurs. La responsabilité du chasseur à augmenté. S'il laisse des sangliers qu'il doit tuer, détruire des terres agricoles, il sera sanctionné en payant à son association une cotisation plus élevée. L'autre attraction de la saison c'est l'application ChassAdapt. Elle permettra aux chasseurs de d'indiqué en temps réel les espèces tués et au ministère de l'agriculture d’adapter les seuils des espèces chassables.