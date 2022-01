Les oeufs un peu plus chers, conséquence de l'envolée des prix des aliments pour les poules

C’est une ferme familiale propriétaire de la famille Lecaudey depuis près d’un siècle à Mandeville-en-Bessin. Elle compte 110 hectares de cultures (dont 25 de céréales), 180 bovins et 4.500 poules pondeuses confinées dans deux bâtiments modernes en raison de la menace de grippe aviaire. Nourrir ces dernières coûte de plus en plus cher. “Au mois d’août c’était 540 euros la tonne, on est aujourd’hui à 604 euros et il va falloir rajouter entre 30 et 50 euros en février” détaille Gilles Lecauday, le propriétaire

Le cap des 30 centimes unitaire pour un oeuf biologique

L'alimentation des poules pondeuses est une farine composée de blé, de maïs et de protéines. “Les mauvaises récoltes de l’an dernier, couplées à une forte augmentation de la demande mondiale, et les cours se sont envolés. Probablement manipulés par quelques courtiers. Mais ce qui est rare est cher. On le constate sur nos factures !” souligne celui qui vendait ses œufs biologiques 28 ou 29 centimes. Il a rajouté un centime au début de l’année puis en ajoutera un deuxième sous peu. Et ce n’est qu’une première étape, sachant que ses coûts de production vont encore augmenter avec de nouvelles normes à respecter (fin de la tolérance de 5 % d’aliments non bio pour ses poules) et une prochaine augmentation de 5 % du prix des célèbres boîtes d'œufs.

4.000 oeufs produits chaque jour et vendus sans intermédiaires aux magasins bio, grandes surfaces, boulangers et restaurateurs © Radio France - Didier Charpin

Gilles Lecaudey vend ses œufs à des magasins bio, des grandes surfaces ou encore des restaurateurs et des boulangers des environs. “Beaucoup comprennent la situation et acceptent mon augmentation des prix. Parfois c’est plus difficile parce qu’ils doivent rogner sur leurs marges, ou augmenter leurs propres prix sur le panier de la ménagère” observe l'agriculteur. “Mais il faut bien que le consommateur accepte que la qualité à un coût” conclut Gilles Lecaudey qui compte trois salariés et produit 4.000 par jour. Forcément chaque centime compte dans ses prix de vente.