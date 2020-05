Les oléiculteurs vauclusiens appellent les consommateurs à revenir dans les moulins et les domaines oléicoles

Hormis Noël, les mois de mars et d'avril sont les deux mois de la pleine période de vente d'huile d'olive. Si une majorité de professions ont plus que souffert commercialement du confinement, les oléiculteurs dont les moulins et domaines restaient pour beaucoup accessibles sont bien du nombre.

Les cuves sont pleines mais l'huile fraîche de la récolte 2019 stagne car durant huit semaines quasiment aucun client n'est venu dans les moulins. La production d'huile d'olive du Vaucluse de la saison dernière était de 350 tonnes et peut aller aux meilleures années jusqu'à 600 tonnes.

C'est donc un appel à la solidarité mais aussi à consommer un produit frais et local qui est lancé par le groupement des oléiculteurs du Vaucluse. Le département compte 14 moulins en AOC huile de Provence, tous plus que jamais prêt a accueillir le public. Les oléiculteurs vauclusiens rappelle que 95 % des huiles d'olive consommés en France sont des produits d'importation issus de pays où des traitements phytosanitaires interdits ici sont utilisés. L'huile d'olive vauclusienne évolue autour de 10 % de la production française et un litre se vend entre 18 et 22 euros.