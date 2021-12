Les Olivades sont lancées au domaine de l'Oulivie à Combaillaux

Les portes du domaine de l'Oulivie sont à peine ouvertes au public, et déjà deux bacs postés à l'entrée sont quasiment remplis à ras bord. En tout : "900 kilos d'olive, 450 par bac !", se réjouit Hélène Vialla, la femme de Pierre Vialla qui gère la production avec son frère Roch, à Combaillaux dans l'Hérault. Chaque année, ils proposent aux particuliers de ramener les olives de leur jardin. En échange, pour 10 kilos apportés, ils récupèrent 1 litre d'huile.

Du monde pour cette initiative

Une voiture arrive, une autre repart. C'est au tour de Bruno et Isabelle, le coffre de leur voiture est plein à craquer. "On a à peu près 180 kilos d'olives", annonce fièrement Bruno.

"Ce n'était pas de tout repos de les cueillir, on n'a pas eu très chaud, mais ça vaut le coup". 180 kilos, ça fait 18 litres d'huile d'olive. De quoi tenir toute l'année. "Largement ! assure Isabelle, en sortant les bidons vides de sa voiture. J'en prends aussi pour ma voisine qui nous a aidés à la cueillette et pour mes enfants : ça fait un petit cadeau sympa pour Noël !"

Les bidons et bouteilles des particuliers sont remplis directement depuis la cuve. © Radio France - Juliette Pierron

Devant eux, il y a Christian qui attend que l'oléiculteur remplisse ses bouteilles. "C'est la première fois que je viens. J'ai vu ça sur internet et je me suis dit "Pourquoi pas ?".

"Chaque année, je me désole de voir les olives pourrir au sol alors que là, ça aura une utilité. Puis c'est en circuit court, c'est bon pour la planète", affirme-t-il.

Un modèle vertueux

Hélène Vialla l'affirme : cette sensibilité écologique se ressent beaucoup : "On sent que les gens sont très contents de consommer localement, en circuit court, avec des olives du jardin pas traitées. C'est important pour eux, et nous ça nous rend très heureux de faire découvrir le terroir."

"L'année dernière, en plein confinement, l'activité a explosé, explique la co-gérante du domaine, les gens ont eu le temps de cueillir leurs olives, on en a eu plus de six tonnes !"

A peine déposées par les particuliers, les olives sont nettoyées, effeuillées et emmenées au moulin. En 48h, elles deviendront de l'huile d'olive. © Radio France - Juliette Pierron

Pour que le domaine de l'Oulivie prenne vos olives, il faut respecter deux conditions : les olives doivent être cueillies sur l'arbre et non pas ramassées par terre et elles doivent être amenées dans les 48h après la récolte. L'oliveraie est ouverte au public tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. N'oubliez pas d'amener des contenants propres et secs pour récupérer votre huile d'olive.