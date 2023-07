Les oranges et les citrons corses bientôt reconnus par une IGP ?

La procédure de demande d'IGP peut prendre plusieurs années, le projet pour les citrons et les oranges corses est dans les tuyaux depuis un an maintenant.

Ce qui fait les oranges et citrons corses : un cahier des charges précis

"Nous avons mené des études, des tests sur les récoltes de l'année passée, cela recommence cette année, explique Serena Ceccarelli, responsable qualité dans l'une des organisations de producteurs de la filière, l'OPAC. Il faut définir le taux de jus, l'équilibre entre le sucre et l'acidité, les variétés et les calibres type." En bref, les producteurs et productrices travailles à définir ce qui fait les oranges et les citrons corses. Des critères qui seront étudiés par les commissions de l'INAO en charge des IGP, puis, une fois le label délivré, contrôlées régulièrement, ainsi que les lieux de production, pour certifier l'origine.

L'espoir des mêmes résultats que pour la clémentine corse

Cette certification européenne peut être un vrai coup de boost pour les ventes. "L'IGP changera d'abord une définition et une reconnaissance du produit, qui aujourd'hui n'est pas spécialement reconnu sur les marchés" explique Jean Paul Mancel, directeur de l'Association de Promotion et de Défense de la Clémentine corse (APRODEC). Lorsque la clémentine l'a obtenu, "la filière était particulièrement désorganisée. Cela nous a permis de converger et nous avons aussi obtenu des financements pour faire la promotion du produit." Les professionnels de la filière espèrent donc un scénario au moins similaire, une aspiration sur les volumes et donc, des retombées économiques.

Diversifier la production de la clémentine

L'occasion aussi d'inviter de nouveaux producteurs et productrices à se tourner vers ces deux agrumes. En effet, l'appel d'air créé par l'obtention de l'IGP sur la clémentine en 2007 a séduit les professionnels, "si bien qu'on est arrivé à une surproduction" conclut Jean Paul Mancel. L'idée c'est donc de "créer une nouvelle niche pour nous, pour les nouveaux producteurs ou ceux qui veulent se diversifier, pour ne pas risquer de se retrouver à nouveau en surproduction de clémentines."