Les ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon présentent deux nouveaux labels à Bordeaux So Good

Les producteurs du Bassin d'Arcachon viennent de se doter de deux nouveaux labels. Ils profitent de leur présence au festival de la gastronomie de Bordeaux ce weekend pour en assurer la promotion.

En plus de l'origine géographique (Grand Banc, Cap Ferret ou Arguin) les ostréiculteurs du Bassin vont maintenant pouvoir mettre en avant deux labels distinctifs : l'huître "Sélection" et l'huître "Tradition". La première est une huître affinée dans le Bassin pendant au moins 6 semaines. La deuxième, Tradition, devra être née et affinée sur place.

Ces labels vont nous permettre de mieux communiquer sur notre travail et sur la diversité des produits comme Bordeaux le fait avec ses vins par exemple - Thierry Lafon, président du Comité Régional de la Conchyliculture du Bassin d'Arcachon

A l'image des producteurs de Marennes-Oléron qui bénéficient déjà d'un label IGP (Indication Géographique Protégée) les ostréiculteurs d'Arcachon veulent se démarquer et mettre en avant la diversité de leur "terroir". Ces labels répondent aussi aux questions que peuvent se poser les consommateurs. A ce jour une dizaine de producteurs girondins se sont engagés dans cette démarche. "Pour l'IGP", explique Thierry Lafon, "on y réfléchit , un label de qualité c'est la prochaine étape."