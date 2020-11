Les ostréiculteurs du bassin de Thau furieux contre Bouygues Télécom après une mauvaise blague sur les huîtres

Il aura suffi d'une publicité pour que Bouygues Télécom se mette toute une profession à dos, du bassin méditerranéen aux côtes bretonnes. Ce spot diffusé en début de semaine laisse entendre que les huîtres rendent malade. Ce qui en pleine période de crise sanitaire et à l'approche des fêtes de fin d'année, n'a pas du tout plu aux producteurs. A Lorient ce mardi 10 novembre, ils ont déversé des tas de coquilles sur le seuil d'une boutique dont la vitrine a été maculée de vase. L'opérateur a d'ores et déjà présenté ses excuses.

Que dit ce spot de Noël en réalité ? Tout est dans la réplique d'un personnage : "Y aura mon cousin avec ses huîtres. Alors je sais que t'aime l'aventure mais là je te déconseille : chaque année, y'en a un qui tombe malade".

La réaction a été épidermique et immédiate chez les producteurs du Bassin de Thau comme ailleurs. "Une honte" s'exclame Damien Henry, producteur à Loupian. "Je ne comprends pas ! Qu'après deux ans de crises sanitaires terribles - avec le confinement, des interdictions de vente - qu'on vienne nous casser du sucre sur le dos... Surtout un grand groupe comme Bouygues. Il devrait plutôt tendre la main aux petits artisans, petits métiers au lieu de dénigrer. On fait un travail exceptionnel pour que nos produits soient les meilleurs possibles."

Patrice Lafont, président du comité régional conchylicole a été alerté dès les premières diffusions par des collègues. "Choqué et scandalisé qu'on vienne stigmatiser notre profession. On est souvent la cible d'une communication négative alors qu'on est un métier en phase avec l'environnement. On en est plus souvent victime. Et là c'est une attaque de plus. A la veille des fêtes, on n'a pas besoin de ça. L'argument de la société Bouygues de jouer de l'humour, quand on voit des entreprises en difficulté, nous ça ne nous fait pas rire du tout." Les fêtes de Noël représentent en moyenne 40% du chiffre d'affaires des producteurs du Bassin de Thau.

Bouygues Télécom a présenté ses excuses expliquant dans un communiqué que "la qualité des huîtres de France" n'est pas en cause et qu'il n'était "évidemment pas question de moquer une profession". Il a suspendu la diffusion de ce spot.

Succession de coups durs

Si les producteurs sont durement touchés par le confinement liés au coronavirus depuis mars, ils ont du affronter avant cela une succession de coups durs. Janvier dernier, la préfecture interdit la récolte en raison d'une contamination supposée par un norovirus provoquant la gastro. Eté 2019, la prolifération d'un phytoplancton ralentit la pousse des coquillages. Avant cela encore, c'est une algue toxique, alexandrium catenella, dont la concentration est jugée trop élevée, qui met les producteurs quelques temps aux arrêts. De quoi s'arracher quelques cheveux.

Les producteurs comptent beaucoup sur les fêtes de fin d'année pour limiter la casse, mais sans garantie. "On ne sait pas encore si les Français pourront fêter Noël en famille. Si les déplacements seront autorisés", explique Patrice Lafont. Ce qui influera fortement sur la consommation, alors que les vents à l'export sont en très forte baisse.