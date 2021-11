"Les oursins ont disparu de certains sites" déplore le patron des pêcheurs varois

Avec un mois de retard sur la date traditionnelle, la pêche aux oursins s'ouvre ce mercredi 1er décembre 2021 dans le Var et les Alpes-Maritimes pour les professionnels et les amateurs. La décision a été prise, pour 3 ans, par le préfet de région et à la demande des pêcheurs professionnels pour préserver les ressources en oursins. Les pêcheurs veulent même aller encore plus loin en avançant de 15 jours la date de fermeture de la pêche. Elle est autorisée aujourd'hui jusqu'au 15 avril.

"La situation est très inquiétante. Les oursins ont disparu de certains sites varois avec des roches complètement nues" déplore Pierre Morera, président du Comité départemental de pêche du Var qui regroupe 200 professionnels, dont 45 sont agréés pour la pêche aux oursins.

Fermeture de la pêche au 31 mars au lieu du 15 avril

Face à raréfaction des oursins, les pêcheurs militent donc pour une fermeture anticipée de la pêche _"au 31 mars et non au 15 avril"détaille le président. "L'administration ne nous suit pas pour le moment sur ce point mais nous allons de nouveau soumettre notre demande l'an prochain. En décalant l'autorisation de prélèvement entre le_ 1er décembre et le 31 mars, la population d'oursins aurait plus de chance de se reconstituer" poursuit Pierre Morera.

"Nous ne faisons pas cette demande avec plaisir mais dans l'intérêt général. Nous réclamons des mesures draconiennes pour que nos enfants voient toujours des oursins en Méditerranée. Les stocks sont aujourd'hui en nette diminution à cause du réchauffement des eaux et de l'acidification des océans, mais aussi de l'abus de certains plaisanciers et braconniers" explique le patron des pêcheurs varois.

Pour la pêche de loisirs, des quantités maximales de pêche sont autorisées et à retrouvées ici.