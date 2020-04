Les particuliers vont pouvoir acheter des produits au marché de gros de Rungis via un site internet

Rungis, marché de gros situé aux portes de Paris, a ouvert lundi un site de vente sur internet de produits alimentaires frais.Ce marché qui est habituellement réservé aux professionnels s'ouvre cette fois aux particuliers via ce site intitulé "Rungis livré chez vous".

"Rungis livré chez vous" : c'est le nom du site que, Rungis, le marché de gros situé près de Paris, a lancé lundi. Ce site de vente en ligne de produits alimentaires frais, s'adresse aux particuliers. Il a d'abord été ouvert pour les consommateurs de Paris et de la petite couronne, pour compenser la fermeture des marchés couverts et de plein air.

Ce sont les grossistes du marché servant la restauration qui ont eu cette idée. Depuis la fermeture des restaurants et cantines collectives, ils sont au chômage technique et ils ne voulaient pas de gaspillage de produits.

► Cliquez ici pour aller sur le site "Rungis livré chez vous"

Un site pour les particuliers

Le site "Rungis livré chez vous" fait le lien entre "les producteurs agricoles franciliens et les consommateurs confinés dans la capitale et en Ile-de-France", précise le président du marché, Stéphane Layani.

Les livraisons ont lieu les mercredis et le vendredis. Huit camions sont mobilisés mais il pourra en avoir davantage suivant les demandes.

"Dans un premier temps, nous allons passer par Chronofresh, le service de livraison rapide de produits frais de la Poste", indique le président du marché.

Les commandes doivent être d'au minimum 50 euros. Le prix de la livraison sera proportionnel aux distances, mais limité à 15 euros au maximum.

Rungis s'est aussi associé avec la plateforme Epicery

Le marché a aussi annoncé avoir un partenariat avec la plate-forme Epicery, qui met en relation 400 détaillants de proximité (primeurs, bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangerie, chocolatiers, etc.) parisiens et lyonnais et les particuliers. Epicery est en train de se développer sur toute la France.

"Rungis livré chez vous" figurera sur le site d'Epicery. Le marché de Rungis fournira quatre estafettes de livraison pour avancer les denrées sur des sites plus proches des consommateurs d'où partiront les livreurs d'Epicery.

Méfiez-vous des usurpateurs

Attention il y a des faux sites Rungis. "Rungis livré chez vous" est le seul vrai site", a souligné Stéphane Layani. Il y a beaucoup de fausses infos à ce sujet.

Des Start-up essayent aussi d'utiliser le nom de Rungis pour lancer des services de livraison à domicile. "Le nom de Rungis est déposé, et j'en défends la propriété intellectuelle", a affirmé le président du marché de Rungis. Il compte bien poursuivre en justice tous ceux qui utiliseraient frauduleusement le nom de Rungis.