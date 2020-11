Les pêcheurs à la ligne de Dordogne vont pouvoir se déconfiner

Le Premier ministre Jean-Castex a annoncé le retour de la chasse individuelle et de la pêche à la ligne pendant les trois heures de sorties autorisées pour les loisirs et à moins de 20 km de leur domicile. Un soulagement pour les 20.000 pécheurs périgourdins

La Dordogne compte quelque 4.500 kilomètres de cours d'eau, sans compter les étangs, mais les 20.000 pêcheurs à la ligne du département étaient privés de leur loisir depuis le confinement du 30 octobre. Lors de sa conférence de presse du jeudi 26 novembre, le Premier ministre Jean Castex a précisé que la chasse de loisir et la pêche individuelle seront possibles pendant les sorties élargies du confinement allégé, c'est à dire pendant trois heures et dans un rayon de 20 kilomètres du domicile : "les activités sportives individuelles de plein air seront possibles" et "il sera également autorisé dans ces mêmes limites de chasser et de pêcher". La chasse en groupe reste interdite, sauf dérogations préfectorales accordées pour la chasse de régulation du grand gibier ou pour les animaux qui provoquent des dégâts aux cultures.

C'est un grand soulagement pour les 20.000 pêcheurs de Dordogne" - Jean-Michel Ravailhe, président de la fédération départementale de pêche.

Le président de la Fédération départementale de pêche de Dordogne a accueilli la nouvelle avec soulagement. Pour Jean-Michel Ravailhe "entendre que les pécheurs vont pouvoir retourner au bord de l'eau, c'est un grand soulagement pour 20.000 pêcheurs en Dordogne. Le périmètre de 20 kilomètres offre un choix important, puisque nous sommes arrosés par 4.500 kilomètres de cours d'eau. Et la restriction de trois heures nous laisse - avec le trajet - presque deux heures de bonheur au bord de l'eau." La pêche de la truite est actuellement fermée en Dordogne, mais il reste possible de pêcher les carnassiers, la carpe ou le poisson blanc dans les rivières de deuxième catégorie et dans les étangs.