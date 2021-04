Les pêcheurs autorisés à se déplacer à plus de 10km, les lacs haut-garonnais font le plein

La Fédération Nationale pour la Pêche a obtenu l’autorisation de déplacement de 30 km autour de son domicile afin de pêcher. Les pêcheurs ne sont donc pas obligés de respecter cette restriction des 10 km, qui reste valable en France encore jusqu'au 3 mai. Pour le plus grand plaisir des adhérents à la Fédération Pêche 31 et les amateurs. Au lac François Soula, c'est la carpe qu'Henry est venu pêcher : "J'adore ce carpodrome. C'est calme, la nature est à deux pas et je peux enfin mettre à profit ma carte de pêche. Je n'avais pas pu pêcher l'année dernière. La dérogation pour les pêcheurs est une bonne chose, nous n'avons pas tous ce genre de spot à deux pas de chez nous" affirme ce Toulousain.

Des règles à respecter

En contrepartie, il faut respecter le créneau de pêche, de 6 h à 19 h et les déplacements de trente kilomètres. Attention, il ne faut pas oublier votre carte de pêche si vous changer de département et si vous dépassez la limite autorisée.