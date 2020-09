Les pêcheurs bretons s'inquiètent de la remise en cause de l'accord sur le Brexit

Des inquiétudes, c'est peu dire, pour le milieu de la pêche breton. "Angoisse" est même le mot le plus approprié. Alors que le Royaume-Uni pourrait remettre en cause l'accord sur le Brexit, les professionnels s'inquiètent pour l'accès à la ressource et en aval pour toute l'économie basée sur la mer.