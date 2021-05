Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer empêchent les pêcheurs Néerlandais de débarquer leurs marchandises au port

La colère des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Ce jeudi soir, une centaine de pêcheurs de Boulogne mais également des pêcheurs normands ont empêché les navires hollandais de débarquer leur marchandises au port. Les pêcheurs de Boulogne sont très remontés contre leurs homologues Néerlandais qu'ils accusent de piller la Manche.

Ils étaient une centaine de pêcheurs à mener cette action coup de poing cette nuit. Si les tensions montent entre néerlandais et français c'es en partie une conséquence du Brexit mais pour Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches le problème remonte aussi à plus loin : "Ça fait dix ans qu'on le dénonce. Dix ans qu'on essaie de construire les choses mais on arrive à rien. On s'est dit maintenant on prend les armes. On n'en veut plus, tant qu'ils se raisonneront pas et qu'ils ont pas un regard sur les ressources on fera des actions. J'appelle cela des financiers de la mer, il y a que l'argent qui les intéresse, la ressource ils s'en foutent comme l'an 40. Ça fait dix ans qu'on essaie de toute part de réguler la pêche parce que quand il n'y a plus de poissons, on en meurt tous. On arrive dans une situation de non retour avec le Brexit, parce que le Brexit qui nous a éjecté des eaux anglaises résultat on se retrouve tous dans les eaux françaises et il y a un pillage. Ça sera des actions répétées jusqu'à ce que ça bouge."