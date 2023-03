Les pêcheurs de Dordogne au taquet pour l'ouverture de la pêche à la truite ce weekend

Serge a vérifié tout son matériel. Ses bottes l'attendent juste à côté de la porte du garage, avec sa canne, sa cape et son chapeau. Il a tout passé en revue, à quelques heures de l'ouverture. Ce samedi 11 mars, il sera au bord de l'Isle avec son ami Jean-Louis, pour l'ouverture de la pêche à la truite.

10.000 pêcheurs

L'ouverture de la pêche à la truite, c'est un grand moment, attendu depuis des mois. On risque de croiser du monde, dès l'ouverture officielle, une demi-heure avant le lever du soleil, au bord de l'Isle, de la Dronne ou de la Manoire. A 77 ans, Serge pêche la truite depuis tout petit, au toc. Et il connait les meilleurs coins. "On peut y rester toute la journée. Quand vous avez un petit rocher qui permet de faire un remous, comme là, on sait que c'est un bon poste", explique-t-il en montrant du doigt un recoin près d'un petit pont. Pour ce passionné, la pêche c'est comme un sport de loisir. On crapahute, et on passe du bon temps entre copains autour d'un casse-croûte.

En Dordogne, 10.000 pêcheurs ont déjà pris leur carte, explique le président de la fédération de pêche Jean-Michel Ravailhe. Un peu plus tard dans la saison, ils seront 20.000.

Sécheresse

Jean-Michel Ravailhe a eu un peu peur, jusqu'à il y a quelques jours. Il a fait très sec ces derniers mois, et il n'a pas plu une goutte en février. "Les cours d'eau sont bas voire très bas", dit le président de la fédération de pêche. Cela s'arrange un peu avec les précipitations de ces derniers jours, mais avec ces sécheresses à répétition, "l'aire de répartition naturelle de la truite fario est en train de diminuer", explique-t-il.

Des petits cours d'eau se tarissent, et la truite ne peut plus emprunter les petits "chevelus" comme on les appelle. La fédération de pêche a aussi observé les effets de cette sécheresse dans les rivières. "Sur la Dronne par exemple, la limite aval de la présence de la truite c'est Bourdeilles. Il y a plusieurs années, c'était Lisle, Tocane-Saint-Apre, voire Ribérac", ajoute Jean-Michel Ravailhe. Il y a aussi les températures : plus les cours d'eau s'assèchent, plus ils se réchauffent. Or la truite a besoin pour vivre d'une une eau entre 15 et 18 degrés.