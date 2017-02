Les pêcheurs de l'association de pêche de Grandvillars prennent leur indépendance

L'association de pêche de Grandvillars n'a plus, à sa demande, d'agrément depuis le 1er janvier. Ce retrait, confirmé par un arrêté préfectoral du 26 décembre dernier, signe en quelque sorte une prise d'indépendance des pêcheurs de Grandvillars vis-à-vis de la fédération départementale de pêche.

Ils ont maintenant leur propre association : la société des pêcheurs à la ligne de Grandvillars. Les 177 membres de l'ancienne AAPPMA de Grandvillars (sur les quelques 4.700 pêcheurs que compte le Territoire de Belfort) sont donc invités à la rejoindre, en adhérant grâce à une carte gérée directement sur internet, pour un coût de 70 euros. Leur autorisation de pêche est donc réduite à deux étangs à Grandvillars, c'est l'AAPPMA de Delle qui prend le relais pour les autres.

Trop de contraintes au sein de la fédération départementale de pêche

Si les membres du bureau de l'AAPPMA de Grandvillars ont décidé d'en arriver là, c'est parce que les contraintes étaient trop nombreuses. La première, d'après Bernard Marin, le président, c'est l'obligation d'ouvrir tout au long de l'année les cours d'eau à la pêche. "Ce n'est pas possible... Nous mettons du poisson au mois de novembre, et si on a un hiver qui est doux, les pêcheurs pêchent tout le poisson, et au printemps, lorsque les anciens viennent pêcher — ils sont nombreux à Grandvillars — il n'y a plus de poisson pour eux. Ce n'est pas normal ! On préfère que nos anciens pêchent du mois d'avril jusqu'en octobre, et qu'il y ait du poisson toute l'année".

"Nous voulons garder notre tranquillité" — Bendine Yahiaoui, trésorier de la société des pêcheurs à la ligne de Grandvillars

Ce que les membres de l'association de pêche de Grandvillars regrettent, c'est la présence de pêcheurs "indésirables" autour de leurs étangs : "Il y a beaucoup de roms, déplore Bernard Marin. Ils n'ont aucune règle et ne respectent rien". "Ce sont des viandards, ils ne savent même pas compter le nombre de prises, alors que nous remettons les poissons à l'eau, ajoute Bendine Yahiaoui, le trésorier de l'association. Nous, ce que nous voulons, c'est garder notre tranquillité, notre société familiale". Ce qui pose aussi problème aux membres de l'association, c'est la carte de pêche sur internet, à laquelle la fédération départementale de pêche du Territoire de Belfort les a fortement encouragés en 2013. "Nous nous y sommes mis entièrement et très vite, peut-être trop, explique Bernard Marin, le président. Le souci, c'est que les autres AAPPMA du Territoire n'ont pas joué le jeu. Du coup, plusieurs pêcheurs allaient récupérer une carte papier dans les magasins de pêche du coin. Nous avons perdu des adhérents depuis." D'autant que d'après lui, la fédération avait promis un fonctionnement entièrement sur internet en 2015, puis cela a été repoussé à 2017, et maintenant à 2019.

Aujourd'hui, certains pêcheurs ont déjà pris leur carte ailleurs, pour pouvoir continuer de pêcher partout, comme auparavant. C'est d'ailleurs le cas du président, Bernard Marin, qui ne s'en cache pas, même si on lui fait remarquer qu'il ne souhaite en réalité que les avantages, sans les inconvénients du système de réciprocité, mis en place par la fédération départementale comme dans 44 autres départements de France : "Je veux continuer de pêcher ailleurs, mais en payant comme tout le monde. Ceux qui veulent venir chez nous devront désormais payer aujourd'hui, ce n'est que justice", lâche-t-il. D'autres pêcheurs de l'AAPPMA de Grandvillars se contenteront de pêcher dans les deux lacs de Grandvillars, mis à disposition par la société des pêcheurs à la ligne de Grandvillars, en l'échange de leur cotisation annuelle de 70 euros. En tout cas, Bernard Marin ne prévoit pas de retour en arrière en ce qui concerne l'agrément de la fédération départementale, ce serait trop compliqué administrativement parlant.