Les pêcheurs de la Côte d'Opale annoncent une vaste mobilisation avec les Normands et les Bretons

Les pêcheurs des Hauts-de-France confirment qu'ils vont mener des actions mais sans indiquer pour le moment quand et sous quelle forme. Les pêcheurs normands et bretons vont se joindre au mouvement. Toujours le même objectif : obtenir les fameuses 150 licences de pêche qui manquent toujours.

On ne sait pas encore où, quand et sous quelles formes mais les pêcheurs de la Côte d'Opale vont bien mener des actions dans les prochains jours pour tenter de faire pression sur le Royaume-Uni pour obtenir les fameuses licences de pêche. C'est ce qu'a annoncé à Boulogne-sur-Mer ce lundi Olivier Leprêtre, le président du comité des pêches des Hauts-de-France. Les modalités de ces actions n'ont pas encore été définies. Une certitude : elles seront menées de concert avec les pêcheurs de Normandie et de Bretagne, avec, à la manœuvre, le comité national des pêches.

Interpeller la Commission européenne

"Il est hors de question de ralentir l'économie française, on touchera l'économie britannique et on vise plutôt l'export", rapporte Olivier Leprêtre. L'objectif n'est plus tant de faire pression sur le gouvernement français que sur la commission européenne pour qu'elle-même négocie avec le Royaume Uni l'obtention de ces licences.

"On voit bien que la France est arrivée au bout du bout de ce qu'elle pouvait faire, regrette Bruno Dachicourt, secrétaire général du syndicat des marins pêcheurs CFTC. _On veut dire à la Commission européenne de défendre ses pêcheurs qui pourraient disparaitr_e."

Aujourd'hui, la France continue de réclamer environ 150 licences de pêche dont un tiers pour les Hauts-de-France. Le patron des pêcheurs de la Côte d'Opale s'est entretenu directement avec Emmanuel Macron par téléphone ce dimanche. Le dernier l'a une fois de plus assuré qu'il ne laisserait pas tomber les pêcheurs français.

Quelles actions envisagées ?

On ne sait pas pour l'heure quelle forme prendra la mobilisation des pêcheurs. En avril 2021, il avaient par exemple instauré un barrage filtrant à l'entrée de Capécure, la zone de transformation des produits de la pêche : ils bloquaient l'accès aux camions chargés de poisson en provenance du Royaume-Uni.

Cette fois un "blocage" n'est pas exclu. "Je ne vais pas vous mentir, quand on en arrive à faire un blocage c'est qu'on a échoué dans toutes les négociations avant, indique Bruno Dachicourt. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on envisage des blocages à la veille de Noël qui vont pénaliser non pas le gouvernement anglais mais les citoyens britanniques."

On ne sait pas non plus quand ces actions seront organisées mais il y a urgence: la ministre de la mer Annick Girardin a indiqué dimanche lors de sa venue surprise au Cap Gris-Nez qu'une solution pour les 150 licences manquantes devait être trouvée d'ici la fin de l'année. La ministre de la Mer était venue rassurer les pêcheurs, en colère après qu'elle ait annoncé jeudi un plan de sortie de flotte doté de 40 à 60 millions d'euros, autrement dit un plan d'indemnisation pour les pêcheurs qui ne pourraient plus pêcher faute d'avoir obtenu une licence.