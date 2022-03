Les pêcheurs débloquent le port de Lorient

Ils n'avaient pas vraiment le choix. Confronté à l'ultimatum du préfet du Morbihan, les pêcheurs de Lorient ont débloqué, ce mardi midi, le port de Keroman. Ils l'occupaient depuis une semaine pour protester contre la hausse des prix du gazole. "Le port n'est plus bloqué. Les mareyeurs peuvent travailler, les poissonniers également, mais tout le monde a la gueule de bois, tout le monde est dépité", constate David Le Quintrec, patron d'un fileyeur lorientais. Comme lui, la plupart des pêcheurs s'apprêtent à reprendre la mer mais avec la crainte d'une nouvelle crise. "Rien n'est réglé, la situation actuelle va se reproduire", estime le patron pêcheur, peu convaincu par la remise de 35 centimes par litre accordée par le gouvernement.

Retour en mer également dans le Finistère

Dans le Finistère, les pêcheurs reçus ce matin par la préfecture ont également décidé de lever leur mouvement. "Pour le moment, on va dire que l'Etat a joué le jeu et que vu ce qui se passe dans le monde, il faut savoir se raisonner. On est dans l'obligation de faire confiance", analyse Sébastien Le Prince, pêcheur du Guilvinec, à la tête de la contestation de ces dernières semaines dans le département.

De son côté, le préfet du Finistère a précisé les modalité de versement des aides. "Un acompte de trésorerie sera versé, au cours de la présente semaine, aux marins pêcheurs qui en font la demande sur simple déclaration en ligne", précise t-il dans un communiqué Philippe Mahé qui a également plaidé auprès des banques "pour que les situations individuelles des marins en cette période difficile soient examinées avec bienveillance". Il annonce enfin la mise en place d'une « cellule de suivi, d’observation et d’alerte sur le déploiement des mesures » qui associera les services de l’État, le Comité départemental des pêches et des professionnels, les établissements bancaires ainsi que les groupements de gestion.