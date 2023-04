Les pêcheurs des Pays de la Loire votent la reprise

Les pêcheurs et le gouvernement français ont obtenu de la Commission européenne qu'elle renonce à interdire d'ici à 2030 le chalutage de fond dans les aires marines protégées qui aurait mis, selon eux, toute la filière en péril. Ce dimanche, le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville, a rencontré à Bruxelles le Commissaire européen à l'Environnement et à la Pêche Virginijus Sinkevicius. Le plan d'action pour une pêche durable présenté par la Commission "propose seulement des orientations aux États membres" a rappelé le Commissaire et donc "la France ne sera donc pas contrainte de prendre des mesures d'interdiction".

En Pays de la Loire et à l'instar des autres ports français, les 6 ports menaient depuis la fin de semaine dernière une opération "filière morte" pour dénoncer cette interdiction. Hervé Berville avait manifesté son soutien aux pêcheurs jeudi aux Sables d'Olonne et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce matin et suite à ces annonces de Bruxelles, les 6 ports ont voté la reprise, indique le comité régional des pêches.