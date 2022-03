Les pêcheurs du Finistère et du Morbihan vont-ils reprendre la mer ?

Les comités départementaux des pêches du Morbihan et du Finistère ont organisé un sondage par mail ces derniers jours des entreprises de pêche et de leurs équipages. Vote majoritairement favorable à une reprise de l'activité. Mais dans le Morbihan, seulement 91 bateaux sur 275 ont participé à la consultation. Et dans le Finistère, 167 sur 500 navires. Il n'est donc pas certain que ce vote soit suivi d'effet.

Dans le Finistère, une réunion en préfecture

Quant au comité départemental des pêches du Finistère, il sera reçu ce mardi en préfecture, lors d'une réunion avec les banques. À Lorient, un bout est toujours symboliquement fixé en travers de la sortie du port de pêche, pour signifier le blocage du port de Keroman.