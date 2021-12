PHOTOS - Les pêcheurs du Grau-du-Roi bloquent le port

Les pêcheurs du Grau-du-Roi bloquent le port ce samedi pour protester contre la réduction de leurs jours en mer et de leur zone de pêche décidée par les institutions européennes. Des conditions de travail qui ne sont plus rentables selon eux.

Les pêcheurs du Grau du Roi ne sont pas sortis en mer ce samedi. A la place, ils ont bloqué le port pour protester contre une probable décisions des ministres Européens qui se réunissent à Bruxelles lundi et dimanche : réduire leur nombre de jours de pêche.

Le nombre de jour en mar devrait passer de 183 à 167 en 2022. Pour Philippe Pélissier, ancien patron de chalutier gardois, ce chiffre est largement en-dessous du seuil de rentabilité. "On a fait le calcul. Pour être rentables, nous devons travailler en mer 184 jours par an, 167 c'est inacceptable, on travaillerait à perte", explique-t-il.

Surtout que ce chiffre est en baisse depuis plusieurs années. Historiquement, il se situe entre 200 et 230.

Autre sujet de discorde, les zones de pêche de plus en plus restreintes : "Désormais la bande des 3 miles nous est interdite, bientôt il y aura les parcs éoliens ... On sait plus où on va pouvoir travailler !", déplore la marin-pêcheur.

Les professionnels de la pêche demandent le maintien des quotas 2021 pour l'année prochaine.