Les pêcheurs du Nord et du Pas-de-Calais appelés à la vigilance

La fédération de la pêche du Nord et RTE installent des panneaux à proximité des lignes électriques qui surplombent des cours d'eau ou des étangs

Une piqûre de rappel pour les 28.400 pêcheurs du Nord et les 24.000 du Pas-de-Calais: il ne faut pas pêcher à proximité d'une ligne électrique! C'est le message que veulent faire passer la fédération de la pêche du Nord et RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité. Pour cela, ils installent par endroit des petits panneaux à proximité des lignes qui passent au-dessus d'étangs ou de cours d'eau.

ⓘ Publicité

Des cannes à pêche qui font jusqu'à 16 mètres de long

Le risque pour le pêcheur est d'être électrisé: cela peut arriver s'il touche directement une ligne à haute tension avec sa canne à pêche. Et même sans contact, un arc électrique peut se créer. Aujourd'hui, certaines cannes à pêche peuvent atteindre 16 mètres de long alors que certaines lignes électriques elles peuvent se trouver à seulement 7 mètres du sol. Le risque est donc bien réel, même s'il n'y a pas eu d'accident de ce type dans le Nord-Pas-de-Calais depuis au moins cinq ans.

Daniel Skierski, président de la fédération de la pêche du Nord et François Maillard, directeur de RTE à Valenciennes © Radio France - Odile Senellart

Il existe également depuis un an une application gratuite pour smartphone, baptisée " Lignealerte " qui permet d'avertir le pêcheur quand il se trouve à proximité d'une ligne électrique. Il est recommandé aux pêcheurs de ne pas s'installer à moins de 5 mètres de lignes électriques. On compte dans le Nord-Pas-de-Calais 8.400 kilomètres de lignes électriques, qui enjambent donc de très nombreux étangs et autres cours d'eau de la région.