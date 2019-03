Les pêcheurs du Vaucluse prêts pour la saison des truites

La pêche à la truite est officiellement ouverte depuis ce samedi 9 mars et jusqu'au 15 septembre. En Vaucluse, ils sont 13 000 pêcheurs à attendre chaque année ce moment pour sortir cannes et hameçons. Et sur les bords de l'eau, avec leurs cannes, on croise des jeunes mais très peu de femmes.

Caderousse, France

Les 13.000 pêcheurs du Vaucluse étaient fébriles ! Depuis ce samedi 9 mars, ils sont de sortie au petit matin impatients d’en découdre avec... les truites. C'est l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie, une journée très attendue par les amateurs car elle marque le lancement de la saison 2019. Pour satisfaire les pêcheur, ce sont 130 kilos de truites d'élevage qui ont été déversées depuis mercredi rien qu'entre Orange et Jonquières.

Un tiers de jeunes pêcheurs

À Caderousse, les pêcheurs se sont donnés rendez-vous dès 8 heures du matin autour d'une petite collation et surtout des cannes à pêche ! ils s'installent au fil de la mayre des Laurons, un petit cours d'eau où frétillent les truites. Sur le bord, les yeux rivés sur le bouchon orange fluo de sa canne, Thomas sort sa troisième truite en à peine plus d'une heure : "Plus que trois truites avant la limite pour la journée !". À 14 ans, il est passionné de pêche. "Un jour j'ai testé comme ça et c'est top : du plaisir, des sensations." Et l'ado est loin de se sentir à contre courant des autres jeunes de son âge :

"J'ai un groupe de copain qui pêche aussi, et après tout je n'ai pas à me justifier d'une passion !"- Thomas 14 ans.

Un tiers des pêcheurs sont mineurs. Pour eux, il existe deux types de carte : la carte de pêche jeune coûte 20 euros. Il existe aussi une carte découverte pour les moins de 12 ans, à 6 euros. Pour Frédéric Alberca, garde-pêche, le plus dur est de les garder : "Il y a une période où les jeunes se désintéresse parfois de la pêche, après il y a les études, le travail... certains reviennent à la pêche une fois adulte mais c'est de moins en moins fréquent."

Thomas 14 ans et passionné de pêche. Copier

Quand la charge mentale empêche les femmes de pêcher

En revanche, et quel que soit leur âge, on peine à trouver des pêcheuses. "Sur cent pêcheurs, il va y avoir trois dames" explique Alain Guigue, président de l'amicale des pescadous de Caderousse. Alors pourquoi si peu de femmes près des cours d'eau ? "Elles doivent gérer le travail, le travail à la maison, les enfants... les pêcheuses doivent être des femmes très organisées"... Ou des femmes qui arrivent à faire participer leur moitié aux tâches ménagères ? "C'est possible oui !".

Depuis 2008, la fédération de pêche a mis en place un permis moins cher pour les femmes à 33 euros. "Mais auparavant, si un homme avait un permis, sa compagne pouvait pêcher avec lui", précise Frédéric Alberca.

"Ce qu'il faudrait aujourd'hui pour ramener les familles vers la pêche, ce serait plutôt un permis pour couple. Parce qu'entre le permis de l'un et celui des enfants, ça commence à coûter très cher." - Frédéric Alberca

En tous cas, les femmes pêcheuses se sont réunies en une association nationale, Fishing Pluri'Elles. Et pour prendre votre carte de pêche, quel que soit votre profil, ça se passe par internet.