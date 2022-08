Les pêcheurs face à la sécheresse et la mortalité des poissons en Côte-d'Or

Comme un poisson ... sans eau ! Le mois de juillet 2022 est le plus sec en France depuis le début des relevés météo, en 1959, et la canicule annoncée pour cette semaine ne va rien arranger. Le niveau et le débit des cours d'eau de Côte-d'Or inquiète : certaines rivières sont à sec, comme une partie de la Tille mais aussi certains des secteurs de la Seine, de l'Ource, de la Romanée, du Tournesac ou du Serein. Aux premières loges, les 23.000 pêcheurs de Côte-d'Or (chiffre de la Fédération de pêche dans le département). Reportage sur les bords de l'Ignon, un affluent de la Tille près de Til-Châtel.

Mortalité des poissons

Habituellement, ici, ils pêchent la truite, l'ombre, le brochet ou la perche, mais cet été le cœur n'y est pas. Il fait trop chaud, et surtout, ils sont inquiets par le niveau de la rivière. "Il y a une goutte d'eau", exagère volontairement Alain Gaudiau, de l'association de pêcheurs "La Fario" à Til-Chatel, environ 200 adhérents, qui pêche à cet endroit depuis une quarantaine d'années. Il regrette la récurrence des sécheresses, et constate la mortalité des poissons : "Même avant qu'il n'y ait plus d'eau, les débits sont faibles, avec les températures les espèces les plus fragiles meurent, et notamment les alevins de l'année - ceux qui sont nés dans l'année. Une année comme ça, il y a vraiment une grosse mortalité, ça fait des dégâts".

Alain Gaudiau, de l'association de pêcheurs "La Fario" à Til-Chatel, environ 200 adhérents, aux premières loges pour voir l'évolution de la rivière Copier

Cet après-midi là, deux membres de la Fédération de pêche de Côte-d'Or s'activent dans l'Ignon. Ils ont troqué leurs cannes pour des instruments de mesure. Hauteur de l'eau et surtout débit, ils sillonnent entre les différentes rivières pour faire des relevés. Au passage, Jean-Philippe Couasné, responsable technique à la Fédération, ôte des pierres - un barrage construit par des enfants - qui bloquent le passage de l'eau.

"La meilleure stratégie c'est que les poissons puissent se déplacer. Nous, on milite pour une ouverture des barrages, une meilleure gestion des ouvrages, un équipement", explique-t-il, afin que les poissons puissent s'échapper des zones asséchées.

Les images de la Tille début août 2021

La Tille à Lux © Radio France - Adrien Beria