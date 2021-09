Les pêcheurs manchois mettent la pression sur Jersey

Quelque 150 personnes, principalement des pêcheurs venus de toute la côte Ouest du Cotentin, de Granville à Carteret, mais aussi une 20e d'élus locaux et parlementaires, se sont retrouvées ce samedi 18 septembre sur la plage d'Armanville à Pirou, pour manifester leur colère et leur inquiétude. Les pêcheurs manchois ne savent toujours pas s'ils pourront ou non continuer de pêcher dans les eaux jersiaises après le 30 septembre. Et ils n'ont pas choisi la plage d'Armanville par hasard : c'est de là que part l'un des câbles sous-marins qui alimente l'île de Jersey en électricité. Et couper cette alimentation, ce pourrait être un moyen de pression pour obtenir des autorités de l'île, qu'elles maintiennent les conditions actuelles d'accès aux eaux anglo-normandes.

Les pêcheurs mettent en doute la bonne volonté de Jersey

Car aujourd'hui, les pêcheurs manchois en sont convaincus, il faut montrer les muscles face à Jersey. Romain Davodet est patron pêcheur à Carteret et pour lui, _"Jersey fait preuve de mauvaise foi. Les autorités nous demandent des preuves de la présence historique de nos bateaux dans leurs eaux pour nous permettre de continuer d'y pêcher. Le problème c'est que tous les bateaux ne disposaient pas des dispositifs d'enregistrement de nos positions en mer car ce n'est pas obligatoire. En conséquence, on ne peut pas toujours leur fournir les preuves demandées. Sauf qu'ils savent très bien que nos bateaux ont toujours pêché dans leurs eaux"_.

On réalise 50% de notre pêche dans leurs eaux (...) de nombreux bateaux ne résisteront pas.

Les pêcheurs ont aujourd'hui le sentiment que Jersey veut les exclure de ses eaux, mais ce serait pour eux un vrai désastre. "On réalise 50% de notre pêche dans leurs eaux. Si demain on doit tous pêcher en dehors, on va être trop nombreux, ça va entrainer de la surpêche et de nombreux bateaux ne résisteront pas", prédit Grégory Lecardonel, pêcheur à Gouville-sur-Mer. Pour le maire de Granville venu en soutien, l'impact économique de la fermeture des eaux jersiaises aux pêcheurs normands serait énorme. "Rien que sur le secteur de Granville, ce sont _800 emplois directs et indirects qui seraient menacés_", souligne Gilles Ménard, pour qui, "il est temps de montrer les muscles!"

Les élus assurent les pêcheurs de leur soutien, et appellent à rester calme dans l'attente de la fin des négociations. © Radio France - Benoît Martin

Engager un vrai bras de fer

Parmi les pêcheurs présents, nombreux sont ceux qui estiment aussi qu'il faut faire pression sur les autorités de Jersey, en empêchant par exemple les exportations, ou encore la débarque des bateaux de l'île à Granville, mais aussi en envisageant de renvoyer les étudiants anglo-normands présents à l'université à Caen. De son côté, le député LREM Bertrand Sorre estime que la commission européenne doit conditionner les accords bancaires avec Jersey, au maintien des conditions de pêche antérieures au Brexit. Le parlementaire veut croire dans la capacité des autorités françaises à imposer cette "clause" dans les négociations encore en cours.