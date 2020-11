Les pêcheurs normands inquiets entre le confinement et le brexit

Entre les restaurants fermés les pêcheurs peinent à écouler leurs poissons et leurs coquilles Saint - Jacques. La saison de coquille est pourtant excellente avec des gisements riches en Manche et en Baie de Seine. La situation est cependant plus difficile pour les pêcheurs de poissons que pour ceux à la coquille. Le président du comité régional des pêches en Normandie Dimitri Rogoff était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Normandie. Il a aussi été question du brexit. Les pêcheurs craignent de ne plus pouvoir accéder aux eaux britanniques à partir du 1er janvier prochain.

