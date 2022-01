Les pertes de récolte à cause du gel d’avril 2021 reconnues "calamités agricoles" dans le Vaucluse

Par arrêté interministériel du 8 décembre 2021, le département de Vaucluse a été reconnu au titre des Calamités Agricoles pour les pertes de récolte dues au gel d’avril 2021. Les cultures reconnues sinistrées au titre de ces pertes sont les vignes de cuve et les récoltes de raisins de table. Cet épisode de gel tardif avait causé la perte de près de la moitié de la récolte de raisins (48%), selon les chiffres de la préfecture.

Les communes concernées sont les suivantes :

Althen-les-Paluds, Ansouis, Apt, Aubignan, Auribeau, Avignon, Beaumes-de-Venise, Beaumont-de-Pertuis, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bédoin, Blauvac, Bollène, Bonnieux, Buisson, Buoux, Cabrières-d’Aigues, Cabrières-d’Avignon, Cadenet, Caderousse, Cairanne, Camaret-Sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Castellet, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Chateauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Crillon-le-Brave, Cucuron, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gigondas, Gordes, Goult, Grambois, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Joucas, L’Isle-sur-la-Sorgue, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, La Motte d’Aigues, La Roque sur Pernes, La Tour d’Aigues, La-Roque-Alric, Lacoste, Lafare, Lagarde-Paréol, Lagnes, Lamotte du Rhône, Lapalud, Lauris, Le Barroux, Le Beaucet, Le Crestet, Le Pontet, Le Thor, Les Beaumettes, Les Taillades, Lioux, Loriol-du-Comtat, Lourmarin, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Maubec, Mazan, Ménerbe, Mérindol, Méthamis, Mirabeau, Modène, Mondragon, Monteux, Mormoiron, Mornas, Morières les Avignon, Murs, Oppède, Orange, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Peypin-d’Aigues, Piolenc, Puget, Puyméras, Puyvert, Rasteau, Richerenches, Roaix, Robion, Roussillon, Rustrel, Sablet, Saignon, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcelin-lès-Vaison, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Saint-Pantaleon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Roman-de-Malgarde, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Saturnin-les-Apt, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sainte-Cécile-Les-Vignes, Sannes, Sarrians, Saumane-de-Vaucluse, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sivergues, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vaugines, Vedène, Velleron, Venasque, Viens, Villars, Villedieu, Villelaure, Villes-sur-Auzon, Violès, Visan, Vitrolles-en-Luberon.

Démarches en ligne et date limite

À ce titre, les agriculteurs concernés peuvent prétendre à une indemnisation de la part du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA). Des documents justificatifs peuvent être téléchargés sur le site en ligne de la préfecture du Vaucluse et les demandes peuvent être déposées par télédéclaration. Si nécessaire la documentation et les imprimés peuvent être retirés en mairie auprès du service population pour envoi postal.

Les demandes sont à déposer dès à présent et jusqu’au 11 février 2022. Et attention : "Les viticulteurs ayant souscrit une assurance récolte ne seront pas éligibles aux indemnisations au titre des Calamités Agricoles, qu’ils aient bénéficié d’une indemnisation ou pas par leur assurance. Il est prévu qu’un autre dispositif non encore finalisé soit mis en place en complément de l’assurance récolte : les dossiers seront à déposer auprès de France Agri Mer et l’information sera relayée aux exploitants directement par les assurances", indique les services de l'Etat.